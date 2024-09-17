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الاحتلال يأخذ قياسات منزل تمهيدا لهدمه في بدو شمال غرب القدس

9/17/2024 4:38:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قياسات منزل تمهيدا لهدمه، في بلدة بدو، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المعتقل إبراهيم منصور، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.

يذكر أن الاحتلال قد أعاد اعتقال منصور في 10/7/2024.

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