الاحتلال يأخذ قياسات منزل تمهيدا لهدمه في بدو شمال غرب القدس

الاحتلال يأخذ قياسات منزل تمهيدا لهدمه في بدو شمال غرب القدس
التاريخ
9/17/2024 4:38:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قياسات منزل تمهيدا لهدمه، في بلدة بدو، شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المعتقل إبراهيم منصور، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.
يذكر أن الاحتلال قد أعاد اعتقال منصور في 10/7/2024.
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