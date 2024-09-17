مليار جنيه حجم الأعمال المتداولة عبر رومارت للتكنولوجيا العقارية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمد آدم، الرئيس التنفيذى لشركة“رومارت للتكنولوجيا العقارية”، إن القيمة الاستثمارية لحجم الأعمال المتداولة عبر المنصة الإلكترونية للشركة تصل إلى نحو مليار جنيه.
وأضاف آدم لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم أعمال المنصة خلال العام المقبل ليصل إلى 2 مليار جنيه من خلال ضم عملاء جدد.
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وأوضح أن“رومارت للتكنولوجيا العقارية” تأسست عام 2022 وقامت بإنشاء منصة إلكترونية تساعد المطورين والمقاولين على إدارة عملياتهم الشرائية من خلال شراء كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم من مواد البناء والخامات، وتعمل المنصة على خفض الوقت والنفقات وإمكانية التسعير خلال ساعتين على الأكثر، لافتًا إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 60 مهندسا وإداريا.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بعمل دورة شرائية كاملة بداية من طلب الشركة بالاستفسار عن أسعار مواد البناء والتشييد، ثم التواصل مع المصنعين والموزعين حتى الانتهاء بتوصيلها إلى العميل. “مكى العقارية” تطرح مشروعًا تجاريًا باستثمارات مليار جنيه فى“القاهرة الجديدة”
وقال آدم، إن المنصة الإلكترونية تحتوى على بورصة أسعار تساعد العميل على معرفة أسعار الخامات بشكل لحظى.
وأضاف أن المنصة الإلكترونية تضم أكثر من 690 شركة، أبرزها سوديك، ومدينة مصر، والأهلى صبور، وباراجون، كما أن المنصة يوجد بها 6 آلاف مصنع وموزع وأبرزها السويدى إلكتريك، وشنايدر، ويوتن، وجى إل سى، ولافارج.
وأوضح آدم أن“رومارت” تستطيع القيام بعمل دورة شرائية كاملة بداية من طلب العميل حتى وصول المنتج النهائى له فى مدن القاهرة والإسكندرية، وأن الشركة لديها خطة توسعية طموحة تستهدف التواجد فى كل محافظات مصر خلال العام المقبل.
وقال إن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع الخارجى والتواجد فى السوق الأفريقى نظرا لأنه يتميز بحجم أعمال إنشائية كبير خاصة بعد بدء عمليات إعادة الإعمار فى عدد من دول القارة التى شهدت صراعات ونزاعات خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه يجب الاهتمام بقطاع التكنولوجيا العقارية خلال الفترة المقبلة لأنها هى المحرك الرئيسى لتطوير المدن الذكية والمستدامة، لافتا إلى ضرورة وجود دعم من الجهات المسئولة للشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا العقارية.
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