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مليار جنيه حجم الأعمال المتداولة عبر رومارت للتكنولوجيا العقارية

9/17/2024 4:05:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محمد آدم، الرئيس التنفيذى لشركة“رومارت للتكنولوجيا العقارية”، إن القيمة الاستثمارية لحجم الأعمال المتداولة عبر المنصة الإلكترونية للشركة تصل إلى نحو مليار جنيه.

وأضاف آدم لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم أعمال المنصة خلال العام المقبل ليصل إلى 2 مليار جنيه من خلال ضم عملاء جدد.

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وأوضح أن“رومارت للتكنولوجيا العقارية” تأسست عام 2022 وقامت بإنشاء منصة إلكترونية تساعد المطورين والمقاولين على إدارة عملياتهم الشرائية من خلال شراء كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم من مواد البناء والخامات، وتعمل المنصة على خفض الوقت والنفقات وإمكانية التسعير خلال ساعتين على الأكثر، لافتًا إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 60 مهندسا وإداريا.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بعمل دورة شرائية كاملة بداية من طلب الشركة بالاستفسار عن أسعار مواد البناء والتشييد، ثم التواصل مع المصنعين والموزعين حتى الانتهاء بتوصيلها إلى العميل.

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وقال آدم، إن المنصة الإلكترونية تحتوى على بورصة أسعار تساعد العميل على معرفة أسعار الخامات بشكل لحظى.

وأضاف أن المنصة الإلكترونية تضم أكثر من 690 شركة، أبرزها سوديك، ومدينة مصر، والأهلى صبور، وباراجون، كما أن المنصة يوجد بها 6 آلاف مصنع وموزع وأبرزها السويدى إلكتريك، وشنايدر، ويوتن، وجى إل سى، ولافارج.

وأوضح آدم أن“رومارت” تستطيع القيام بعمل دورة شرائية كاملة بداية من طلب العميل حتى وصول المنتج النهائى له فى مدن القاهرة والإسكندرية، وأن الشركة لديها خطة توسعية طموحة تستهدف التواجد فى كل محافظات مصر خلال العام المقبل.

وقال إن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع الخارجى والتواجد فى السوق الأفريقى نظرا لأنه يتميز بحجم أعمال إنشائية كبير خاصة بعد بدء عمليات إعادة الإعمار فى عدد من دول القارة التى شهدت صراعات ونزاعات خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه يجب الاهتمام بقطاع التكنولوجيا العقارية خلال الفترة المقبلة لأنها هى المحرك الرئيسى لتطوير المدن الذكية والمستدامة، لافتا إلى ضرورة وجود دعم من الجهات المسئولة للشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا العقارية.

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