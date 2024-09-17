لاين للطباعة الخرسانية تحصل على منحة من دار الهندسة والاتحاد الأوروبى

MENAFN - Al-Borsa News) قال زياد زين، الشريك المؤسس لشركة لاين للطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد، إن الشركة حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبى للشركات الصديقة للبيئة بقيمة 10 آلاف يورو، لعمل نموذج مبدئى لماكينة الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد.

وأضاف زين لـ”البورصة”، أنه تم تأسيس الشركة خلال شهر أغسطس 2023، والانتهاء من عمل النموذج المبدئى فى شهر يناير 2024، والانضمام إلى برنامج“دار آى” التابع لشركة“دار الهندسة” لدعم الشركات الناشئة، وحصلت الشركة على منحة بقيمة 50 ألف دولار لتطوير النموذج المبدئى لعملها.

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وأوضح أن الشركة تخوض جولة استثمارية بقيمة 2 مليون دولار، كما تتفاوض مع بعض المطورين العقاريين، وشركات المقاولات، وصناديق الاستثمار الجرئ للانضمام إلى تلك الجولة التى سوف تنتهى فى شهر يناير المقبل.

وأشار زين إلى إيجابيات هذه التكنولوجيا الحديثة للبناء التى تميزها عن الطرق التقليدية، والتى تتميز بأنها أسرع 7 مرات مقارنة بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى حرية التصميم والجودة العالية، كما أنها صديقة للبيئة حيث تقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 40%.

وقال إن“لاين للطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد” تعد أول شركة مصنعة لهذه الماكينة فى مصر، موضحا أن الطابعة صناعة مصرية بنسبة 100%.

وأضاف أن السوق فى حاجة للمزيد من الشركات بهذا التخصص، ولكن فى الوقت الحالى لا يوجد منافسين فى الشرق الأوسط غير شركتين فقط، أحدهما فى الإمارات، والأخرى فى السعودية.

وأوضح زين، أن الشركة تقدم خدمات للمطورين العقاريين، حيث توفر خدمات حرية التصميم والطباعة والتركيب، ومن المقرر الانتهاء من تصاريح البناء بنهاية 2025 لتبدأ الشركة فى تشييد المنازل.

وقال إن الشركة وقعت شراكة مع شركة“لافارج” للعمل على تطوير منتجات مواد البناء بطريقة محلية، مضيفا أن الشركة تركز خلال الفترة القادمة على زيادة حجم الطابعة، وزيادة حجم الإنتاجية بنسبة تتخطى 300%.

وأوضح أن الشركة تتعاون مع 3 مطورين عقاريين من ضمنهم شركة“باراجون”، ومن المخطط زيادة عددهم إلى 10 شركات بنهاية العام المقبل.

وأشار إلى أن الشركة انضمت لمسرعة أعمال تابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتم التخارج منها شهر فبراير الماضى، ثم انضمت الشركة إلى مسرعة أعمال جديدة تابعة لشركة باراجون وهى“بروبتكس” وهى شراكة بين شركة باراجون وأدير القابضة السعودية.

وقال زين، إن أزمة هذه التكنولوجيا أنها باهظة الثمن عند استيرادها من الخارج حيث يتراوح سعر الماكينة من 500 ألف دولار إلى مليون دولار، وتغلبت الشركة على هذه الأزمة من خلال توفير الماكينة بأقل من نصف السعر.

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