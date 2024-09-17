رئيس الشركة: توريك للتطوير العقارى تستهدف 4 مليارات جنيه مبيعات بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة“توريك للتطوير العقارى” زيادة مبيعاتها خلال العام الجارى إلى 4 مليارات جنيه، مقابل نحو 365 مليون جنيه مبيعات الشركة خلال العام الماضى.
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قال المهندس محمد أنور، رئيس مجلس إدارة“توريك للتطوير العقارى”، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.46 مليار جنيه بمشروعاتها فى أول 8 أشهر من العام الجارى.
وأضاف أنور لـ”البورصة”، أن الشركة تعمل حاليًا على تسويق 3 مشروعات جديدة للمساهمة فى زيادة المبيعات إلى المستوى المستهدف بنهاية العام الجارى. تنفيذ مشروع سكنى فى“6 أكتوبر” باستثمارات 550 مليون جنيه
وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير مشروعات فى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، وتستهدف تطوير مشروعات فى مدينة العلمين الجديدة خلال العام المقبل.
وأشار إلى تعاون جديد للشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسويق مشروع تابع للهيئة فى مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إعادة تسويق لنحو 2000 وحدة سكنية، ومن المقرر طرح المشروع خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال أنور، إن الشركة تأسست فى عام 2015 برأسمال يبلغ 5 ملايين جنيه، ثم ارتفع إلى 50 مليون جنيه خلال العام ذاته، وارتفع فى عام 2018 إلى نحو 124 مليون جنيه، وكان نشاط الشركة شراء وحدات وتسويقها حتى 2018.
وأضاف أن هيكل ملكية شركة“التعمير للتطوير العقارى الأولى – توريك” مكون من هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 66.3%، وشركة الأولى للتمويل العقارى بنسبة 32.4%، والنسبة المتبقية موزعة على الشركة القابضة للاستثمار والتعمير، وبنك مصر – إيران، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر للتأمين على الحياة.
وأوضح أنه فى شهر نوفمبر من عام 2022 قررت هيئة المجتمعات العمرانية رفع حصتها فى الشركة إلى 66.38% بدلًا عن 2%، وذلك من خلال حصة عينية عبارة عن قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى بمدينة الشيخ زايد بإجمالى مساحة 7750 مترا مربعا ليصل إجمالى رأسمال الشركة إلى 491 مليون جنيه. 65 مليون جنيه مبيعات الشركة بمشروع“تى سكوير” حتى الآن
وقال أنور، إن قطعة الأرض الأولى عبارة عن مشروع مول تجارى“تى سكوير” على مساحة 2400 متر مربع بارتفاع أرضى و3 أدوار، ويتم البناء على 40% من مساحة الأرض.
وأضاف أن إجمالى حجم مبيعات المشروع حتى الآن بلغ 65 مليون جنيه، لافتًا إلى الانتهاء من المشروع بالكامل وسيتم تسليمه فى شهر فبراير المقبل.
وأوضح أن قطعة الأرض الثانية تضم مشروع إدارى على مساحة 5350 مترا مربعا، وسيتم إنشاء المبانى على مساحة 40% بارتفاع دور أرضى و4 أدوار متكررة، وجار أعمال تنفيذ الأساسات.
وقال أنور، إن الشركة حصلت على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 10.5 فدان بقيمة 125 مليون جنيه فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة كمبوند سكنى، وتم التعاقد مع شركة الأقصى للمقاولات لتنفيذ إنشاءات باستثمارات نحو 308 ملايين جنيه.
وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة الدولية للمقاولات لتنفيذ أعمال المرافق باستثمارات نحو 60 مليون جنيه، وسيتم طرح اللاند سكيب ليصل إجمالى حجم التعاقدات إلى 420 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إجمالى استثمارات المشروع إلى 550 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة حصلت على القرار الوزارى بتخصيص الأرض خلال شهر ديسمبر الماضى، وتم طرح المشروع فى إبريل 2024، وفُتح باب البيع فى يونيو الماضى. “الكازار للتطوير” تطرح مرحلة جديدة بمشروع“The Crest” بمبيعات 4 مليارات جنيه
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالى حجم مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه من المشروع، والذى من المقرر تسليمه بنهاية عام 2025 أو مطلع 2026.
وقال أنور، إن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى شهر أكتوبر من عام 2023 لتسويق وحدات تابعة للهيئة.
وأضاف أن الشركة حصلت على 3 مشروعات من الهيئة لتسويق وحداتها، المشروع الأول وحدات ضمن كمبوند“يوتوبيا” فى مدينة 6 أكتوبر، عبارة عن 9 فيلات وتم بيعها بالكامل بقيمة 43.5 مليون جنيه.
وأوضح أن المشروع الثانى هو“أدريس إيست” وهو عبارة عن حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية مع جمعية“الترابط” مكونة من 3 مراحل، المرحلة الأولى 66 وحدة سكنية فاخرة وتم بيعها بالكامل بنحو 377 مليون جنيه.
وقال إن المرحلة الثانية مكونة من 76 وحدة تم بيعها أيضًا بالكامل بإجمالى مبيعات نحو 515 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة 67 وحدة وبلغت مبيعاتها حتى الآن نحو 267 مليون جنيه.
وأضاف أنور، أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالى مبيعات من المرحلة الثالثة بقيمة 600 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن السعر يختلف بحسب طريقة السداد بين الدفع كاش أو التقسيط حتى 5 سنوات.
وأوضح أن الشركة تسوق أيضًا مشروع“بلس جيت” على طريق الأسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، ويضم المشروع 27 عمارة بإجمالى 648 وحدة وتم الانتهاء من 22 عمارة ويجرى تسويقها، وسيتم طرح 5 عمارات لاحقًا.
وأشار إلى أن مبيعات المشروع بلغت نحو 607 ملايين جنيه حتى الآن، وتستهدف الشركة تحقيق إجمالى مبيعات يصل إلى 2.5 مليار جنيه. “توريك للتطوير العقارى” تخطط لزيادة محفظة أراضيها.. وطلبت تخصيص 20.5 فدان
وقال إن الشركة تخطط لزيادة محفظة أراضيها وطلبت من هيئة المجتمعات العمرانية الحصول على قطعتى أرض بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 20.5 فدان.
وأضاف أنور، أن الشركة لم تحصل على تمويلات بنكية حتى الآن وتعتمد على ملاءتها المالية، ولكنها لا تمانع فى الحصول على تسهيلات بنكية فى حالة الحاجة لها، وتابع:“الشركة تنفذ مشروعاتها خلال فترة تصل إلى 2 عامين مما يجنبها مخاطر تقلبات الأسعار”.
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