رئيس الشركة: توريك للتطوير العقارى تستهدف 4 مليارات جنيه مبيعات بنهاية 2024

تستهدف شركة“توريك للتطوير العقارى” زيادة مبيعاتها خلال العام الجارى إلى 4 مليارات جنيه، مقابل نحو 365 مليون جنيه مبيعات الشركة خلال العام الماضى.

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قال المهندس محمد أنور، رئيس مجلس إدارة“توريك للتطوير العقارى”، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.46 مليار جنيه بمشروعاتها فى أول 8 أشهر من العام الجارى.

وأضاف أنور لـ”البورصة”، أن الشركة تعمل حاليًا على تسويق 3 مشروعات جديدة للمساهمة فى زيادة المبيعات إلى المستوى المستهدف بنهاية العام الجارى.

وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير مشروعات فى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، وتستهدف تطوير مشروعات فى مدينة العلمين الجديدة خلال العام المقبل.

وأشار إلى تعاون جديد للشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسويق مشروع تابع للهيئة فى مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إعادة تسويق لنحو 2000 وحدة سكنية، ومن المقرر طرح المشروع خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال أنور، إن الشركة تأسست فى عام 2015 برأسمال يبلغ 5 ملايين جنيه، ثم ارتفع إلى 50 مليون جنيه خلال العام ذاته، وارتفع فى عام 2018 إلى نحو 124 مليون جنيه، وكان نشاط الشركة شراء وحدات وتسويقها حتى 2018.

وأضاف أن هيكل ملكية شركة“التعمير للتطوير العقارى الأولى – توريك” مكون من هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 66.3%، وشركة الأولى للتمويل العقارى بنسبة 32.4%، والنسبة المتبقية موزعة على الشركة القابضة للاستثمار والتعمير، وبنك مصر – إيران، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر للتأمين على الحياة.

وأوضح أنه فى شهر نوفمبر من عام 2022 قررت هيئة المجتمعات العمرانية رفع حصتها فى الشركة إلى 66.38% بدلًا عن 2%، وذلك من خلال حصة عينية عبارة عن قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى بمدينة الشيخ زايد بإجمالى مساحة 7750 مترا مربعا ليصل إجمالى رأسمال الشركة إلى 491 مليون جنيه.

وقال أنور، إن قطعة الأرض الأولى عبارة عن مشروع مول تجارى“تى سكوير” على مساحة 2400 متر مربع بارتفاع أرضى و3 أدوار، ويتم البناء على 40% من مساحة الأرض.

وأضاف أن إجمالى حجم مبيعات المشروع حتى الآن بلغ 65 مليون جنيه، لافتًا إلى الانتهاء من المشروع بالكامل وسيتم تسليمه فى شهر فبراير المقبل.

وأوضح أن قطعة الأرض الثانية تضم مشروع إدارى على مساحة 5350 مترا مربعا، وسيتم إنشاء المبانى على مساحة 40% بارتفاع دور أرضى و4 أدوار متكررة، وجار أعمال تنفيذ الأساسات.

وقال أنور، إن الشركة حصلت على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 10.5 فدان بقيمة 125 مليون جنيه فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة كمبوند سكنى، وتم التعاقد مع شركة الأقصى للمقاولات لتنفيذ إنشاءات باستثمارات نحو 308 ملايين جنيه.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة الدولية للمقاولات لتنفيذ أعمال المرافق باستثمارات نحو 60 مليون جنيه، وسيتم طرح اللاند سكيب ليصل إجمالى حجم التعاقدات إلى 420 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إجمالى استثمارات المشروع إلى 550 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة حصلت على القرار الوزارى بتخصيص الأرض خلال شهر ديسمبر الماضى، وتم طرح المشروع فى إبريل 2024، وفُتح باب البيع فى يونيو الماضى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالى حجم مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه من المشروع، والذى من المقرر تسليمه بنهاية عام 2025 أو مطلع 2026.

وقال أنور، إن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى شهر أكتوبر من عام 2023 لتسويق وحدات تابعة للهيئة.

وأضاف أن الشركة حصلت على 3 مشروعات من الهيئة لتسويق وحداتها، المشروع الأول وحدات ضمن كمبوند“يوتوبيا” فى مدينة 6 أكتوبر، عبارة عن 9 فيلات وتم بيعها بالكامل بقيمة 43.5 مليون جنيه.

وأوضح أن المشروع الثانى هو“أدريس إيست” وهو عبارة عن حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية مع جمعية“الترابط” مكونة من 3 مراحل، المرحلة الأولى 66 وحدة سكنية فاخرة وتم بيعها بالكامل بنحو 377 مليون جنيه.

وقال إن المرحلة الثانية مكونة من 76 وحدة تم بيعها أيضًا بالكامل بإجمالى مبيعات نحو 515 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة 67 وحدة وبلغت مبيعاتها حتى الآن نحو 267 مليون جنيه.

وأضاف أنور، أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالى مبيعات من المرحلة الثالثة بقيمة 600 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن السعر يختلف بحسب طريقة السداد بين الدفع كاش أو التقسيط حتى 5 سنوات.

وأوضح أن الشركة تسوق أيضًا مشروع“بلس جيت” على طريق الأسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، ويضم المشروع 27 عمارة بإجمالى 648 وحدة وتم الانتهاء من 22 عمارة ويجرى تسويقها، وسيتم طرح 5 عمارات لاحقًا.

وأشار إلى أن مبيعات المشروع بلغت نحو 607 ملايين جنيه حتى الآن، وتستهدف الشركة تحقيق إجمالى مبيعات يصل إلى 2.5 مليار جنيه.

وقال إن الشركة تخطط لزيادة محفظة أراضيها وطلبت من هيئة المجتمعات العمرانية الحصول على قطعتى أرض بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 20.5 فدان.

وأضاف أنور، أن الشركة لم تحصل على تمويلات بنكية حتى الآن وتعتمد على ملاءتها المالية، ولكنها لا تمانع فى الحصول على تسهيلات بنكية فى حالة الحاجة لها، وتابع:“الشركة تنفذ مشروعاتها خلال فترة تصل إلى 2 عامين مما يجنبها مخاطر تقلبات الأسعار”.