بسبب المنافسة والأسعار.. تباطؤ القروض العقارية فى البنوك النصف الأول 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ نمو القروض العقارية فى البنوك العاملة بالسوق المصرى خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ما أرجعه خبير مصرفى لتوسع نمو التمويلات العقارية من القطاع غير المصرفى على حساب التمويلات البنكية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات.

وحققت 4 بنوك من 14 بنكًا نموًا خلال فترة المقارنة، تصدرها بنك كريدى أجريكول، إذ سجل نمو القروض العقارية لديه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 37.9% مقابل 14.77% خلال الفترة نفسها من العام الماضى، تلاه بنك الاستثمار العربى بنمو 23.84% بدلًا من 21.45%.

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وقال أيمن محمد، الخبير المصرفى، إن تمويلات البنوك للقطاع العقارى تأثرت سلبًا بارتفاع أسعار العقارات، إلى جانب رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة إلى مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأضاف محمد، أن فائدة التمويلات العقارية تجاوزت 30%، ما أدى إلى تباطؤ الطلب عليها، خاصة مع المنافسة بين البنوك وشركات التمويل العقارى.

وأوضح أن البنوك تخضع لضوابط ولوائح البنك المركزى المصرى وكذلك سقف التمويلات المتبع، بينما شركات التمويل العقارى تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية وفق السقف الائتمانى المحدد وبفوائد مختلفة.

وخلال النصف الأول من 2024، تحولت القروض العقارية لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلى النمو مُسجلًا 8.5%، بدلًا من انخفاض 39.39% خلال النصف الأول من العام الماضى.

وسجل معدل نمو القروض العقارية لدى بنك قطر الوطنى الأهلى 13.5% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 13.4% خلال الستة أشهر الأولى من 2023.

ورغم استمرار تراجع نمو القروض العقارية فى بنكى أبوظبى التجارى والبركة، إلا أن التراجع تباطأ نسبيًا ليسجل فى بنك أبوظبى التجارى 3.7% خلال النصف الأول من 2024 بدلًا من 5.7% فى النصف الأول من 2023، وسجل فى بنك البركة 20.5% بدلًا من 35.5%.

فيما تحولت القروض العقارية بمصرف أبوظبى الإسلامى للانخفاض عند 3.3% بدلًا من النمو عند 46.24%، وسجل بنك قناة السويس أعلى معدل تراجع عند 16.9% خلال النصف الأول من 2024 بدلًا من 48.25% خلال النصف الأول من العام الماضى، تلاه البنك العربى الأفريقى مُسجلًا 17.38% بدلًا من 27.88%، ثم البنك التجارى الدولى مُسجلًا 6.7% بدلًا من 14.9%.

وأرجع أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب بشركة الأولى للتمويل العقارى، تراجع القروض العقارية بالبنوك إلى زيادة حجم تمويل شراء محافظ العملاء لدى المطورين العقاريين، حيث يبحث أغلب المطورين عن السيولة فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الإنشاءات، مشيرًا إلى أن المطور بدأ بالتنازل عن جزء كبير من محافظ مديونية العملاء.

وقال عبدالحميد، إن نسبة نمو التمويلات لدى شركة“الأولى” خلال النصف الأول من العام الجارى بلغ 87% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بينما بلغت نسبة النمو فى الأرباح حوالى 50% خلال نفس الفترة.

وأشار إلى أن شراء محافظ العملاء من المطورين العقاريين استحوذ على نحو 85% من تمويلات الشركة، فى ظل تراجع تمويلات العملاء الأفراد نظرًا لارتفاع العائد على التمويل العقارى فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بينما ارتفعت نسبة المحافظ بسبب احتياج المطورين إلى السيولة.

وقال محمد سمير، الرئيس التنفيذى لشركة إيليت للاستشارات والتمويل العقارى، إن توجه العملاء لمنظومة التمويل العقارى والتى تعد أداة مالية يستطيع المواطن من خلالها أن يتملك العقار وسداد قيمته على عدة سنوات أصبح ضعيف للغاية نتيجه عدة عوامل.

وأرجع سمير سبب التراجع إلى ارتفاع نسبة الفائدة فى البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات بما لا يتناسب مع دخول الأفراد من الطبقات التى تلجأ لنظام التمويل العقارى، فالعميل لا يستطيع الإقبال على التمويل العقارى خلال الآونة الأخيرة بسهولة ويسر.

وأضاف أن جميع جهات التمويل العقارى والبنوك التى تعمل ضمن مبادرات التمويل العقارى تعانى نتيجه ارتفاع الأسعار وخروج سعر الوحدة عن نطاق المبادرة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة إيليت، أنه يجب على الحكومة تعديل شروط المبادرات برفع الحد الأقصى لأسعار الوحدات لتتناسب مع أسعار الوحدات فى السوق خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه يجب العمل على إزالة معوقات التمويل العقارى، لتوفير العقار للمواطن بشروط ميسرة، وإصلاح التشوهات الموجودة فى المنظومة، وحل أزمة صعوبة تسجيل العقارات عن طريق توحيد نظام الملكية العقارية لجذب جهات التمويل العقارى لتمويل عدد أكبر من الوحدات، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة.

كما طالب بإنشاء صندوق للمطورين العقاريين، من أجل دعم سعر الفائدة من خلال سداد المطور لجزء من أرباحه لصالح الصندوق، حيث يظل ارتفاع نسبة الفائدة هو العامل الرئيسى فى الإقبال على منظومة التمويل العقارى من المواطنين.

وأشار إلى أهمية تمويل الوحدات تحت الإنشاء والذى توقف منذ عام 2008، وأدى إلى قيام المطور بدورين“التطوير والتمويل”، ما أثر على دورة رأس المال لدى المطور العقارى، وساهم فى ارتفاع الأسعار لاعتماد المطور على المشترى وليس جهة تمويلية لتنفيذ مشروعه.

وأوضح سمير، أن ما يتم إنتاجه من العقارات فى مصر لا يتناسب مع متطلبات السوق، فوفق قانون العرض والطلب فالطلب فى مصر فى زيادة بسبب معدلات النمو السكانى والشرائح التى تحتاج إلى السكن هى المتوسطة ومحدودة الدخل.

وقال الدكتور أحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن حجم التمويل العقارى الممنوح للعملاء لدى شركات التمويل العقارى ارتفع خلال العام الجارى بالمقارنة بالعام الماضى على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف فكرى، أن القطاع العقارى يتمتع بالعديد من المزايا التى تجعل الطلب فى زيادة مستمرة وأبرزها الزيادة السكانية الكبيرة كل عام وتوجه العديد من العملاء للاستثمار ف العقار باعتباره الملاذ الآمن.

وأوضح أن شريحة كبيرة من العملاء يفضلون التوجه نحو التمويل العقارى لسرعة التسليم لأنه يتطلب أن تكون الوحدة تم إنشائها وجاهزة حتى تستوفى شروط التمويل العقارى فضلا عن توافر الضمانات من حيث الترخيص والتسجيل فى الشهر العقارى.

وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات قياسية، ولكنها لن تؤثر على حجم الطلب على الشراء، ولكن ارتفعت ثقة العملاء فى ادخار أموالهم فى شراء العقارات لأنه من أقوى القطاعات التى تحافظ على قيمة الأموال.

وقال معتز شلبى، رئيس القطاع التجارى بشركة جذور للتطوير العقارى، إن ملف التمويل العقارى يعتبر من الملفات الهامة التى تشغل العملاء والشركات لأهميتها فى تسهيل الحصول على الوحدة العقارية.

وأضاف شلبى، أن العملاء يتجهون للتمويل العقارى للحصول على الوحدة بهدف السكن وليس الاستثمار لسرعة تسليمها مقارنة بالشراء من المطورين بنظام“الأوف بلان”.

وأوضح أن قيمة قسط التمويل العقارى أقل من الأقساط التى تفرضها شركات التطوير العقارى على العملاء، نظرا لطول الفترة الزمنية لسداد قيمة الوحدة والتى تعتبر ميزة للعميل.

وتوقع ارتفاع نمو التمويل العقارى خلال الفترة القادمة نظرًا لتوجه شريحة كبيرة من العملاء للشراء للرغبة فى سرعة الحصول على وحدة عقارية جاهزة.