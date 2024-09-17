ذا جرين بلانيت دبي تكشف النقاب عن مغامرة "رحلة الأدغال" الجديدة لتجارب ترفيهية وتعليمية فريدة من نوعها

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 سبتمبر 2024: أعلنت "ذا جرين بلانيت دبي" الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، عن دعوتها العائلات والمغامرين الصغار للانضمام إلى مغامرة "رحلة الأدغال" الجديدة التي أطلقتها الوجهة حديثاً، والتي تمثل تجربة فريدةً لاستكشاف الطبيعة وأسرارها المثيرة، حيث ستقام يومياً حتى 24 أكتوبر 2024، إذ ستأخذ المغامرين الصغار وعائلاتهم في رحلةٍ إلى أعماق الغابة الإستوائية لاستكشاف روائعها وأسرارها الخفية من خلال مجموعة من التحديات والأنشطة التفاعلية كما ستتيح لهم التعرف إلى أكثر من 3000 من النباتات والحيوانات التي تحتضنها القبة البيولوجية بطوابقها الأربعة المتنوعة.
وسيرتدي فريق ذا جرين بلانيت دبي أزياء حراس الغابة وسيكونوا في انتظار المغامرين الصغار لإرشادهم طوال هذه التجربة الفريدة التي ستزخر بالعديد من الأنشطة منها حل مجموعة من الألغاز ومشاهدة الحيوانات التي تحتضنها القبة البيولوجية ومنها الببغاء الأزرق والذهبي «جولدي»، ليستكشف الزوار عالماً من الروائع الطبيعية الفريدة في قلب الغابة الاستوائية التي تضج بالأصوات الآسرة للطيور والحشرات. كما سيستمتع الجميع بلقاء العديد من حيوانات القبة البيولوجية، ومنها الثعبان البورمي المهيب والثعالب الطائرة وغيرها.
وستنتظر الضيوف خلال مغامرة "رحلة الأدغال" العديد من الأنشطة والتجارب الحسية المميزة المصممة خصيصاً لتحفيز الصغار على استخدام حواسهم في اللمس والشم والنظر، ليتمكنوا من تعزيز روابطهم مع الطبيعة فيتم تشجيعهم على لمس الهيكل الخارجي لألفية الأرجل العملاقة والتعرف إلى رائحة التربة في الغابة المطيرة. ولن تقتصر تجربة استكشاف الطبيعة هذه على التحديات المرحة فحسب، بل ستأخذ الضيوف في مغامرةٍ حماسية وتعليمية إلى أعماق طبيعة الغابات الاستوائية وأسرارها.
تنتظر هذه التجربة المناسبة جميع العائلات والمغامرين الصغار ممن يبلغون من العمر عامين فأكثر، والتي ستكون تحت إشراف مختصي ذا جرين بلانيت دبي، الضيوف إلى أعماق الغابة الاستوائية، وسيكون على المغامرين الصغار حل ألغاز الأدغال وتخمين الأشياء الموجودة في الصناديق وتحسس ملمس ثعبان الأناكوندا الناعم، واستكشاف الحيوانات التي تتخفى خلف أغصان الأشجار وأوراقها الكثيفة. كما سيقوم فريق ذا جرين بلانيت دبي بالتواصل مع المغامرين الصغار وعشاق الطبيعة باللغتين العربية والإنجليزية والرد على أسئلتهم وتشجيعهم للمشاركة في عدد من الاختبارات الممتعة حول الأنواع الفريدة التي صادفوها خلال المغامرة، مثل الليمور كندريك وقرد الطمارين قطني الرأس وغيرهم.
ولمزيد من المتعة، سيجمع الضيوف بجمع الأختام التي سيحصلون عليها من فريق ذا جرين بلانيت دبي بزي حراس الغابة كعلامة على تقدم سيرهم في هذه التجربة، فيما سيكون على المغامرين الصغار قرع الجرس الذهبي لنهاية مغامرة "رحلة الأدغال" عند إتمامهم كافة مراحل التجربة، ومن ثم الحصول على شارة خاصة تشير إلى إنجازهم للمهمة ونجاحهم في خوض المغامرة. وفي سبيل الاستمتاع بتجربة أكثر حماساً وتشويق، يمكن للضيوف حجز تجارب حصرية للقاء الحيوانات التي يرغبون في رؤيتها واستكشافها عن قرب، بما فيها الكسلان أو الطيور أو الزواحف أو القنفذ أو المدرع أو آكل النمل أو السنجاب الطائر أو آكل النمل الشوكي.
كما سيحظى الجميع بفرصة التقاط الصور التذكارية ذات الطابع الخاص للمغامرة في جميع أنحاء ذا جرين بلانيت دبي، فيما يُنصح الضيوف كذلك بنشر الصور الخاصة بهم على منصات التواصل الاجتماعي والإشارة إلى حسابات ذا جرين بلانيت دبي@thegreenplanetdubai لفرصة الفوز بجوائز حصرية مميزة لوجهات ترفيهيه منها تذاكر لمتنزهات موشنجيت دبي، و ريال مدريد ورلد و غيرها.
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