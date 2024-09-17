إنعقاد مؤتمر الكويت لأنظمة الصيدليات الآلية بالتعاون بين شركة ATC وشركة BD

(MENAFN
- Pro Global) 16 سبتمبر 2024، مدينة الكويت، الكويت: عَقَدَت شركة BD ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الطبية، بالتعاون مع شركة التقدم التكنولوجي (ATC) في الكويت، المؤتمر الأول لأنظمة الصيدليات الآلية في الكويت في فندق راديسون بلو، لتسليط الضوء على التزام BD و ATC بإحداث ثورة في عمليات إدارة الأدوية من خلال دمج تقنيات الأنظمة الآلية في إدارة سير العمل.
هذا وقد صرح ماهر الحسن ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة BD في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يوفر مؤتمر الكويت لأنظمة الصيدليات الآلية فرصة فريدة للتفاعل مع خبراء القطاع والقادة لاستكشاف أفضل الممارسات في إدارة الأدوية ودورها المحوري في تحسين نتائج الرعاية الصحية. هذا و تعكس مبادرتنا بالتعاون مع شركاءنا شركة ATC التزامنا المشترك بتوفير نظام رعاية صحية مرن ومستدام وفعال ، من خلال الاستفادة من تقنيات BD المتقدمة، كذلك نحرص على تجهيز المنشآت الصحية الكويتية بأعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى وسلامتهم."
خلال عملية إدارة الصيدليات تحدث 68% من الأخطاء في الأدوية، لذلك هناك حاجة ماسة لتوفير جهد أكبر في إدارة الأدوية لتقليل المخاطر وتعزيز سلامة المرضى. علاوة على ذلك، فإن التكلفة السنوية العالمية المرتبطة بأخطاء الأدوية تُقدّر بحوالي 42 مليار دولار أمريكي. وتوفر BD من خلال أنظمتها المميزة (Signature ProgrammesTM) ، بالتركيز على ثلاثة مجالات حيوية: سلامة المرضى، سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكفاءة الرعاية الصحية. هذا وقد تم تصميم وتوفير هذه الانظمة الآلية، لتقليل الأخطاء، وتحسين النتائج. وهذا يتماشى بسلاسة مع أولويات الرعاية الصحية في الكويت من تعزيز جودة الخدمة، وتنفيذ الممارسات المستدامة، وتعزيز تطوير رأس المال البشري.
هذا وقد صرح غسان مملوك ، الرئيس التنفيذي لشركة التقدم التكنولوجي ATC ، بأهمية هذا التعاون مع شركة BD قائلاً: "يُبرزُ هذا التعاون أهمية الأتمتة في إدارة الأدوية والصيدليات، كما يؤكد التزامنا المشترك بتزويد المتخصصين في الرعاية الصحية بأحدث التقنيات والابتكارات المتطورة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، وتحسين كفاءة الرعاية الصحية بشكل عام في الكويت.
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