"فخر الوطن" بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى : الإمارات أصبحت رائدة عالميًا في التميّز الصحي

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: أكّد مكتب "فخر الوطن" على أنّ اهتمام دولة الإمارات باليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يتمّ الاحتفال به سنوياً في 17 سبتمبر، يعكس التزام الدولة المستمر بتحسين جودة الرعاية الصحية للجميع، ودليل حرصها على حماية صحة وسلامة سكانها.
وأوضح مكتب فخر الوطن بهذه المناسبة "يُعدّ اليوم العالمي لسلامة المرضى في الإمارات فرصة لتسليط الضوء على جهود أبطال خط الدفاع الاول من العاملين في الرعاية الصحية لتقديم رعاية آمنة وفعّالة "
وأشار إلى أنّ الاحتفاء بهذه المناسبة يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الإمارات بحماية كافة افراد المجتمع من الامراض، وضمان أن يكون نظام الرعاية الصحية مرنًا وموثوقًا وقادرًا على تلبية احتياجات الجميع بالإضافة إلى إبراز جهودها المُساهمة في المبادرات العالمية الهادفة لبناء عالمٍ خالٍ من الامراض.
وذكر مكتب فخر الوطن "إن دولة الإمارات، تعتبر سلامة المرضى أولوية قصوى، حيث نفّذت العديد من المبادرات والسياسات لضمان تطبيق أعلى معايير الرعاية في نظامها الصحي.
MENAFN17092024007464016105ID1108681371
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.