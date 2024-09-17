التكنولوجيا في خدمة الرياضة.. الأهلي المصري يواكب العصر بتطبيقات الذكاء الاصطناعي

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري أن نجاح الأندية المحترفة في كل دول العالم يعتمد على قدرتها على تطوير بيئة التدريب والمنافسة، وهو أمر جوهري في إدارة الأندية.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي إن النادي الأهلي الذي يعتبر الأكبر في قارة أفريقيا، تحققت إنجازاته في جميع الألعاب في أعقاب توفير هذه البيئة الملائمة.

وأضاف أن التطور العلمي والتكنولوجي وارتفاع الجوانب البدنية والخططية والمستجدات العلمية في مجال الرياضة وما يتعلق بها من مجهود كبير، تدفع نحو تبني تطبيقات قادرة على تحليل الأداء وتقديم تقارير تخدم أهداف المدربين.

وأوضح أن الأهلي منح في وقت سابق اللاعبين راحة تامة لعدة أسابيع لكي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد، وهو ما ساهم في تحقيق الإنجازات، وخلال الموسم الأخير تم الاعتذار عن عدم استكمال مباريات بطولة كأس مصر للغرض ذاته.

وشدد على أن هذه البرامج تخدم أهداف الأجهزة الفنية فيما يتعلق بالأداء البدني وأساليب التغذية المناسبة وتقليل فرص التعرض للإصابة، وهو ما كان دافعًا للتعاون مع الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي، وأن النادي يأمل في شراكة ناجحة للطرفين.

ووقعت إدارة الأهلي المصري اتفاقية تعاون في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي، كأول نادٍ في أفريقيا والشرق الأوسط يطبق هذه التجربة.

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