احترام دون رهبة.. ليفربول جاهز لتحدي ميلان في دوري الأبطال

قال أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي إن فريقه يكن احتراما كبيرا لميلان الإيطالي لكنه لا يهابه قبل المواجهة التي تجمعهما في مستهل مشوار الفريقين أبطال أوروبا في ملعب سان سيرو.

وبدت العملية الانتقالية من حقبة يورجن كلوب سلسة إذ بدأ ليفربول الموسم بثلاثة انتصارات متتالية في دون تلقي أي أهداف، لكنه خسر بصورة مفاجئة 1-صفر أمام ضيفه نوتنجهام فورست يوم السبت الماضي.

ويستهل ليفربول مساعيه للفوز باللقب للمرة السابعة أمام ميلان الذي توج بطلا سبع مرات.

ولم يقدم الفريق الإيطالي أفضل مستوياته هذا الموسم وحصد خمس نقاط فقط من أربع مباريات. لكن فريق المدرب باولو فونسيكا لا يؤمن جانبه.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي عشية المواجهة التي تقام الثلاثاء "لا أعتقد أن أي مدرب يهاب مواجهة فريق آخر، لكننا نكن احتراما كبيرا لميلان.

"يتمتع بقدرات كبيرة، لا نخشى مواجهته، لكننا نحترم كل لاعبيه. أظهروا أنهم في حالة جيدة، بانتصار جيد جدا بنتيجة 4-صفر (على فينيتسيا في الدوري الإيطالي يوم السبت)".

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