اللاعبون ليسوا آلات.. أليسون يفتح النار على المنظمات الرياضية

أعرب البرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن استيائه من تجاهل رأي اللاعبين في ظل تزايد عدد المباريات، وذلك قبل خوض فريقه مباراته الأولى ضمن دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال أليسون في مؤتمر صحافي قبل مواجهة ميلان الإيطالي "أحيانا، لا يسأل أي أحد اللاعبين عن رأيهم بزيادة عدد المباريات".

وأضاف "ربما رأينا غير مهم، لكن الجميع يعلم ما نفكّر به بشأن زيادة عدد المباريات. الكل تعب من هذا".

ويلعب كل فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا بالصيغة الجديدة، ما لا يقل عن ثماني بدلاً من ست قبل بلوغ الأدوار الإقصائية.

ومن المتوقع أيضًا أن تعاد هيكلة مونديال الأندية هذا الموسم، إذ توسّعت البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى 32 فريقا يتنافسون من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وكانت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) أفادت في يوليو الماضي أنها ستتقدم بشكوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بشأن روزنامة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

قال أليسون "نحن نفهم أن هناك جانب الإعلام والتلفزيون، جانب ويفا (الاتحاد الأوروبي للعبة)، فيفا، البريميرليغ والمسابقات المحلية الأخرى. لسنا غافلين. نفهم أن الناس يريدون المزيد من المباريات، ولكن أكثر شيء معقول هو أن يجلس جميع الأطراف التي ذكرتها والأشخاص المسؤولون عن الجدول معا ويستمعوا لجميع الأطراف، بما في ذلك اللاعبين، نحن لسنا آلات".

ويُمكن أن يخوض ليفربول أكثر من 60 مباراة هذا الموسم بعد أن خاض 58 في الموسم الماضي.

وخاض أليسون أكثر من 40 مباراة في موسم 2023-2024 مع ناديه والمنتخب.

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