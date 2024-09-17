4 قتلى و40 مفقوداً في غرق قارب نهري بالكونغو الديموقراطية

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي أربعة أشخاص على الأقلّ مصرعهم، ولا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين إثرغرق قارب نهري، أمس، كان محمّلاً بأكثر من طاقته في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.
والقارب الذي كان يقل نحو 150 راكباً، غرق صباح أمس الإثنين في نهر كوانغو، أحد روافد نهر الكونغو بعد أن اصطدم بجسر.
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