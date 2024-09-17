4 قتلى و40 مفقوداً في غرق قارب نهري بالكونغو الديموقراطية

لقي أربعة أشخاص على الأقلّ مصرعهم، ولا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين إثرغرق قارب نهري، أمس، كان محمّلاً بأكثر من طاقته في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

والقارب الذي كان يقل نحو 150 راكباً، غرق صباح أمس الإثنين في نهر كوانغو، أحد روافد نهر الكونغو بعد أن اصطدم بجسر.

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