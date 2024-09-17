تن هاج يختبر عزيمة أنتوني: القتال من أجل مركزك أو الابتعاد عن الأضواء

قال إريك تن هاج مدرب المنافس في الإنجليزي الممتاز إن الجناح أنتوني يجب أن يحجز مكانه في الفريق من خلال إظهار ثبات مستواه في التدريبات.

وفشل أنتوني، الذي انضم إلى يونايتد من أياكس أمستردام في 2022 مقابل 80.75 مليون جنيه إسترليني (106.57 مليون دولار)، في التألق بأولد ترافورد.

وتراجع ترتيب الدولي البرازيلي بين لاعبي الفريق في نفس مركزه، إذ شارك مرة واحدة فقط هذا الموسم وفضل تن هاج الدفع بلاعبي الأكاديمية السابقين أماد ديالو وأليخاندرو جارناتشو بدلا منه.

وردا على سؤال حول قلة مشاركة أنتوني في المباريات، قال تن هاج للصحفيين "هذه هي كرة القدم الاحترافية، هذا المستوى المرتفع من كرة القدم. هذه هي القواعد. عليك اختيار التشكيلة التي تعتقد أنها لديها أكبر فرصة للفوز بالمباراة".

وأضاف المدرب الهولندي قبل استضافة بارنسلي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء "يتعين على اللاعبين القتال من أجل مراكزهم. يجب اختيار التشكيلة التي تتمتع بأفضل ديناميكية وانسجام.

"الآن يتعين عليه (أنتوني) أن يستعيد مستواه ويمتلك القدرة على القيام بذلك. إذا كان يفعل الشيء الصحيح فإنه يستطيع المنافسة معهم. إنه يقاتل من أجل مركزه. هذا ما نتوقعه من كل لاعب في تشكيلة مانشستر يونايتد، وما يجب عليهم فعله.

"نتدرب كل يوم. عندما يكون النهج جيدا ويظهر اللاعبون بأداء جيد في التدريبات فسيشاركون".

ويستضيف يونايتد فريق بارنسلي في وقت لاحق اليوم قبل أن يسافر لمواجهة كريستال بالاس في الدوري يوم السبت المقبل.



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