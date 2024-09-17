السلطات التشيكية تستدعي ما يصل إلى 2000 جندي للمساعدة في التعامل مع الفيضانات

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافقت الحكومة التشيكية على نشر جنود ومعدات في المناطق المتضررة من الفيضانات التي تشهدها البلاد، بحسب ما أورده "راديو براغ" التشيكي، اليوم الثلاثاء.
وقالت وزيرة الدفاع جانا تشيرنوتشوفا على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إنه قد يتم استدعاء ما يصل إلى 2000 جندي للمشاركة في أعمال المساعدة، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر وحتى 31 من أكتوبر.
وتشارك حتى الآن سبع مروحيات تابعة للجيش في الجهود المبذولة لمواجهة الفيضانات، بينما يساعد المهندسون من الكتيبة رقم 153 بمنطقة أولوموك، في الجهود التي تتم على الأرض.
وكتبت وزيرة الدفاع على منصة "إكس" إن "مهمة الجيش التشيكي واضحة، وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الأفراد على التعامل مع عواقب هذه الكارثة في أسرع وقت ممكن".
وعلى صعيد متصل، بدأ التشيكيون التبرع بالأموال لمساعدة المتضررين من الفيضانات. وقد قامت منظمات خيرية بفتح حسابات لهذا الغرض، من بينها "بيبول إن نيد" و"الصليب الأحمر التشيكي" و"إيه. دي. آر. إيه". كما يمكن للمواطنين المساعدة من خلال التبرع لبنوك الطعام التشيكية.
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