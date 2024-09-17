السلطات التشيكية تستدعي ما يصل إلى 2000 جندي للمساعدة في التعامل مع الفيضانات

وافقت الحكومة التشيكية على نشر جنود ومعدات في المناطق المتضررة من الفيضانات التي تشهدها البلاد، بحسب ما أورده "راديو براغ" التشيكي، اليوم الثلاثاء.

وقالت الدفاع جانا تشيرنوتشوفا على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إنه قد يتم استدعاء ما يصل إلى 2000 جندي للمشاركة في أعمال المساعدة، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر وحتى 31 من أكتوبر.

وتشارك حتى الآن سبع مروحيات تابعة للجيش في الجهود المبذولة لمواجهة الفيضانات، بينما يساعد المهندسون من الكتيبة رقم 153 بمنطقة أولوموك، في الجهود التي تتم على الأرض.

وكتبت وزيرة الدفاع على منصة "إكس" إن "مهمة الجيش التشيكي واضحة، وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الأفراد على التعامل مع عواقب هذه الكارثة في أسرع وقت ممكن".

وعلى صعيد متصل، بدأ التشيكيون التبرع بالأموال لمساعدة المتضررين من الفيضانات. وقد قامت منظمات خيرية بفتح حسابات لهذا الغرض، من بينها "بيبول إن نيد" و"الصليب الأحمر التشيكي" و"إيه. دي. آر. إيه". كما يمكن للمواطنين المساعدة من خلال التبرع لبنوك الطعام التشيكية.

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