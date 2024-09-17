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216 مليون راكب للمواصلات العامة بالصين في يوم واحد

9/17/2024 3:00:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة النقل الصينية، أن قطاعات النقل تعاملت مع 215.92 مليون رحلة / راكب، يوم الأحد الماضي، وهو اليوم الأول لعطلة عيد منتصف الخريف الممتدة لثلاثة أيام في الصين، بزيادة 37.9 في المائة على أساس سنوي، حسب ما نقلته اليوم وكالة الأنباء الصينية“شينخوا”.

وسجلت الصين 17.09 مليون رحلة / راكب عبر السكة الحديدية، و544100 رحلة / راكب عبر الممرات المائية، إلى جانب 1.84 مليون رحلة / راكب عبر الخطوط الجوية، بينما سجلت المواصلات عبر الطرق السريعة، 196.45 مليون رحلة / راكب.

ويصادف عيد منتصف الخريف اليوم 17 سبتمبر.

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