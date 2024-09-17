الآلاف يتظاهرون في بروكسل لدعم العمال في مصنع أودي الذي يواجه الإغلاق

(MENAFN
) تظاهر آلاف الأشخاص في بروكسل يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر، دعماً للعاملين في مصنع أودي في بلجيكا، الذي يواجه احتمال الإغلاق، مطالبين الاتحاد الأوروبي بزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي، حيث يعمل في المصنع حوالي 3000 شخص لإنتاج سيارة كهربائية فاخرة، وهو مهدد بالإغلاق في عام 2025، وأعلنت أودي في أوائل سبتمبر أنه لن يتم بناء أي نماذج جديدة لمجموعة فولكس فاجن في هذا الموقع بعد الانتهاء من إنتاج النماذج الحالية العام المقبل، مشيرة إلى "ارتفاع تكاليف الإنتاج" في العاصمة البلجيكية كسبب لانخفاض مبيعات سيارة "كيو 8 إي-ترون".
كما جاءت الاحتجاجات بمشاركة 5500 شخص وفقًا لتقديرات الشرطة، و"أكثر من 10,000" وفقًا للمنظمين، بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى استثمارات كبيرة من الاتحاد الأوروبي لحماية الوظائف الصناعية، وشدد تييري بودسون، رئيس الاتحاد العام للعمل في بلجيكا (الاشتراكي)، على أن أوروبا تسير في الاتجاه الخاطئ بترويجها للتقشف بدلاً من الاستثمار بمليارات اليورو في الصناعة، وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من النشاط الصناعي بنسبة 25 بالمئة في الدول الأوروبية ليكون بمثابة أساس لبقية الاقتصاد، ولكن بلجيكا لم تصل حتى إلى نسبة 20 بالمئة.
ووسط المظاهرات التي تخللتها ألعاب نارية وقنابل دخانية، رفع المتظاهرون لافتات تدين عمليات تسريح العمال الجماعية وتقليص الوظائف في القطاعات الصناعية وقطاعات التوزيع، وقد انضمت وفود من ألمانيا وبولندا وفرنسا وهولندا إلى الاحتجاج، مما يبرز القلق الواسع النطاق بشأن مستقبل التوظيف الصناعي في أوروبا.
كذلك تأتي هذه المظاهرات في ظل منافسة متزايدة من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، بينما يتجادل الاتحاد الأوروبي حول فرض رسوم إضافية، وهي خطوة قد تؤدي إلى ردود تجارية انتقامية من بكين، ويطالب المحتجون وزعماء النقابات الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الصناعة والوظائف الأوروبية في مواجهة هذه التحديات.
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