مشاكل الأسنان واللثة.. أعراض مهملة لسن اليأس

MENAFN - Khaberni) خبرني -الهبات الساخنة والتعرق الليلي من بين أكثر أمراض انقطاع الطمث شهرة، ولكن هذه الفترة من العمر تأتي بتأثيرات على صحة اللثة والأسنان أيضاً.





يقول الدكتور توماس سوليسيتو، رئيس قسم طب الفم بجامعة بنسلفانيا: "لست متأكداً من أن الكثير من السيدات يدركن هذا".





يمكن للتغيرات الهرمونية، وخاصة الانخفاض الحاد في هرمون الاستروجين، أن تقلل من كثافة العظام وإنتاج اللعاب وتضر باللثة. وكل هذا قد يؤثر على الأسنان.





وبحسب "مديكال إكسبريس"، إن "أحد أكبر المخاوف في هذه المرحلة هو قلة اللعاب، وهو أحد أهم السوائل في أجسامنا" كما تقول الدكتورة مايارا هيستر-كوكريل، طبيبة أسنان بجامعة تكساس.





وعندما يتباطأ تدفق اللعاب، يمكن أن يسبب جفاف الفم، ما يزيد من خطر الإصابة بقرحة الفم، والتهابات الخميرة الفموية، وتسوس الأسنان.





مخاطر الأدوية

وتنبه هيستر-كوكريل إلى أن هذه المخاطر تكون أعلى عندما يتناول الناس أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، والتي يمكن أن تسبب أيضاً جفاف الفم.





كذلك تعني "قلة اللعاب قلة الإنزيمات القاتلة للبكتيريا والمعادن التي تقوي الأسنان".





وعندما يكون الفم جافاً تتكاثر هذه البكتيريا، وتصبح الأسنان أكثر عرضة للإصابة بالتسوس.





كما أن انحسار اللثة قد يؤدي إلى ترك بعض أسطح الأسنان بدون مينا الأسنان التي تحميها من التسوس.





كما أن النساء في هذه المرحلة من الحياة أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، عندما يتجمع كل من البلاك والبكتيريا تحت اللثة وحول الأسنان.





وتقول سالي كرام، المتحدثة باسم جمعية طب الأسنان الأمريكية: "تبدأ أنسجة اللثة في الاحمرار والتورم. وتنزف وتبدأ في الابتعاد عن الأسنان، ما يخلق شقوقاً أعمق حول الأسنان يصعب تنظيفها بوضوح".





وقد تعاني بعض النساء من "متلازمة حرق الفم"، حيث يمتد الإحساس بالحرقان إلى اللسان والحنك والشفتين.





الوقاية

وبحسب الخبراء، خط الدفاع الأول هو نظافة الفم والتغذية الجيدة.





من الهام تناول نظام غذائي متوازن، يحتوي قليلًا من الحلويات، ويكون وغنيًا بالكالسيوم.





وينبغي غسل الأسنان بعناية باستخدام معجون أسنان بالفلورايد مرتين على الأقل يومياً، واستخدام خيط الأسنان بانتظام.





وتنصح كرام: "يمكن أن تكون فرشاة الأسنان الكهربائية أكثر فائدة من تنظيف الأسنان يدوياً".





وقد يحتاج البعض إلى زيارة طبيب الأسنان أكثر من مرتين في السنة، والتفكير في علاجات الفلورايد لتقوية أسطح الأسنان