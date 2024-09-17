خبراء التغذية: الفول وجبة غذائية متكاملة

رغم أن تناول الفول قد يسبب اضطرابات في المعدة في بعض الأحيان، يقول خبراء في مجال التغذية إنه لابد من إدراج طبق الفول في النظام الغذائي لأي شخص نظرا لقيمته الغذائية الكبيرة وفائدته للصحة بشكل عام.

وتقول موبيلولا أديامو خبير التغذية بجامعة كاليفورنيا لوس أنجليس الأمريكية إن "الفول يندرج ضمن قائمة فريدة من المأكولات نظرا لأنه مصدر للبروتين ويحتوي في الوقت ذاته على مجموعة مركبة من الكربوهيدرات"، كما أنه يعتبر أيضا من الخضراوات بحسب تصنيف وزارة الزراعة الأمريكية.

وأضافت أديامو في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أنه "لا يوجد صنف غذائي آخر يحتوي على كل هذه المزايا".

ولا يتعين أن يتناول الفرد كميات كبيرة من الفول حتى ينعم بفوائدة الصحية. وتوضح أديامو ذلك قائلة إنه من مزايا الفول أنه يحتوي على كميات كبيرة من الألياف، غير أن نصف كوب من الفول يحتوي على 8 جرامات من الألياف، وهو ما يمثل 25% من احتياجات الشخص اليومية من الألياف".

ويعتبر الفول من المصادر الرئيسية للبروتين النباتي، وبالتالي فهو غذاء مثالي للنباتيين حيث يوفر لهم ما يحتاجه الجسم من البروتين لا سيما وأنهم لا يحصلون على البروتين الحيواني من الوجبات النباتية التي يحرصون على تناولها.

ويؤكد الباحثون أن الفول غني أيضا بالمعادن التي يحتاجها الجسم، حيث أن نصف كوب من الفول يحتوي على ما بين 300 إلى 500 ملليجرام من البوتاسيوم الذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على ضغط الدم. كما يحتوي الفول على مواد أخرى مفيدة للجسم مثل الحديد والنحاس والماغنسيوم وحمض الفوليك وفيتامين بي6.

وتساعد الألياف التي يحتوي عليها الفول أيضا في خفض سكر الدم وتمنع الإمساك وتقي من سرطان القولون وتساعد في الحفاظ على الوزن، على حد قول أديامو.