وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 مسيرة أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 مسيرة أوكرانية
التاريخ
9/17/2024 2:13:30 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقتي بريانسك وكورسك الحدوديتين خلال الليل.
وأضافت الوزارة على تيليجرام أن 15 من الطائرات المسيرة أُسقطت فوق بريانسك وواحدة فوق كورسك.
MENAFN17092024000110011019ID1108681076
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.