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وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 مسيرة أوكرانية

9/17/2024 2:13:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقتي بريانسك وكورسك الحدوديتين خلال الليل.

وأضافت الوزارة على تيليجرام أن 15 من الطائرات المسيرة أُسقطت فوق بريانسك وواحدة فوق كورسك.

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