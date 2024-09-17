ارتفاع حصيلة الفيضانات في ميانمار إلى 226 قتيلاً و77 مفقوداً

ارتفعت حصيلة الفيضانات الناجمة عن الإعصار ياغي في ميانمار إلى 226 قتيلا و77 مفقوداً وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي مساء الإثنين.

وتمثّل هذه الحصيلة الجديدة ضعف التي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي وبلغت 113 قتيلاً.

وقال التلفزيون الحكومي، إنّ الفيضانات المدمّرة التي خلّفها "ياغي" أتلفت ما يقرب من 640 ألف فدان من حقول الأرز ومحاصيل أخرى.

وبحسب مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإنّ ما يقرب من 631 ألف شخص في سائر أنحاء "ميانمار" تضرّروا من هذه الفيضانات.

وشدّد أوتشا على أنّ المنكوبين في ميانمار بحاجة ماسّة إلى مساعدات تشمل المأكل والملبس ومياه الشرب ومراكز الإيواء، محذرا من أنّ خطوط الاتصالات المقطوعة والطرق المسدودة والجسور المتضرّرة تعوق بشدة جهود الإغاثة.

كذلك، فإنّ تضرر شبكة الاتصالات، وبخاصة في المناطق النائية، أدّى إلى بطء وصول المعلومات عن الضحايا، وفق المكتب الأممي.

وكان برنامج الأغذية العالمي قال الإثنين إنّ هذه الفيضانات هي الأسوأ في تاريخ ميانمار الحديث.





