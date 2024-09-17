النفط يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن إنتاج أمريكا وانخفاض متوقع في المخزونات

واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة في أعقاب إعصار "فرنسين"، بالإضافة إلى توقعات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بمقدار 16 سنتًا، أو ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 72.91 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش. كما قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر بمقدار 34 سنتًا، أو ما يعادل 0.5%، لتصل إلى 70.43 دولارًا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لكل من برنت والخام الأمريكي ارتفاعًا عند الإغلاق في الجلسة السابقة، بعد أن تغلبت المخاوف من استمرار تأثير إعصار "فرنسين" على الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة على المخاوف بشأن الطلب الصيني. ويأتي هذا قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على معنويات المستثمرين في قطاع النفط.

ووفقًا لما ذكره مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية أمس الاثنين، فإن أكثر من 12% من إنتاج النفط الخام و16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة لا يزال متوقفًا.

وتترقب الأسواق عن كثب قرار المركزي الأمريكي بشأن خفض الفائدة. حيث أن خفض أسعار الفائدة قد يقلل تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط عبر دعم النمو الاقتصادي.

وقال محللون في "إيه.إن.زد" في مذكرة: "التوقعات المتزايدة بخفض حاد لأسعار الفائدة عززت المعنويات في سوق السلع الأولية"، وأضافوا أن الاضطرابات المستمرة في الإمدادات دعمت هي الأخرى أسواق النفط.

وينتظر المستثمرون أيضًا انخفاضًا متوقعًا في مخزونات الخام الأمريكية، حيث رجح استطلاع أجرته رويترز تراجعها بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر.

إلا أن النمو الأقل من المتوقع في الطلب الصيني، الذي يُعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حد من ارتفاع الأسعار. وأظهرت بيانات حكومية يوم السبت أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، وسط تراجع الطلب على الوقود وضعف هوامش التصدير.

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