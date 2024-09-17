من هم المرشحون المتنافسون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024؟

يواجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد نائبة الرئيس كاملا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر بعد أن أنهى الرئيس جو بايدن مسعاه لإعادة انتخابه.

ويخوض السباق أيضا عدد من المرشحين من خارج الحزبين الرئيسيين.

وفيما يلي قائمة بالمرشحين:

الحزب الجمهوري

* دونالد ترامب

حصل ترامب (78 عاما) على ترشيح الحزب الجمهوري في مؤتمر الحزب في يوليو في ميلووكي، بعد أيام من نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي. وهذه هي محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض.

كما وقعت ما يشتبه في أنها محاولة لاغتياله عندما تم اكتشاف رجل يحمل بندقية كان مختبئا في ملعب للجولف تابع لترامب في فلوريدا.

ويواصل ترامب تكرار المزاعم بأن الديمقراطيين سرقوا انتخابات 2020 بينما يمضي في محاولته للوصول إلى البيت الأبيض وسط تحديات قانونية غير مسبوقة من بينها لائحة اتهام جديدة بشأن محاولاته الالتفاف على خسارته عام 2020.

ووصف ترامب الذي تولى السلطة بين عامي 2017 و2021 الاتهامات التي يواجهها في أربع قضايا جنائية بأنها هجوم سياسي ليس فقط ضده لكن أيضا ضد مؤيديه، وتعهد "بالانتقام" ممن يعتبرهم أعداء سياسيين وتبنى خطابا متضاربا بشكل متزايد.

وأصبح ترامب في مايو أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جريمة، ولا يزال يواجه اتهامات بالسعي لتخريب انتخابات 2020.



ورفض مزاعم منفصلة حول الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه، لكن المدعين استأنفوا الحكم. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات.

ومن غير المرجح أن تصل القضايا المتبقية إلى المحاكمة قبل الانتخابات.

وخاض ترامب مناظرة مع هاريس في سبتمبر وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت بعدها أن الناخبين يعتقدون أن نائبة الرئيس تفوقت عليه.

ووفقا لاستطلاع لرويترز/إبسوس، فإن 53 بالمئة من الناخبين الذين تابعوا جانبا من المناظرة أو تغطيتها يرون أن هاريس فازت فيما قال 24 بالمئة إن ترامب هو الذي فاز. وقال ترامب إنه لن يجرى مناظرات أخرى مع هاريس.

ورفض ترامب الذي اختار السناتور الأمريكي جيه.دي. فانس نائبا، الالتزام بقبول نتائج انتخابات 2024 أو استبعاد العنف السياسي المحتمل. كما تعهد بالعفو عن المؤيدين المسجونين بسبب الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير كانون الثاني 2021، ووصفهم بأنهم "محاربون".

وترامب هو أكبر مرشحي الانتخابات الأمريكية سنا وسيكون ثاني أكبر رئيس للبلاد، إذا فاز في نوفمبر تشرين الثاني، بعد بايدن الذي سيكون عمره 82 عاما عندما تنتهي ولايته في يناير

المقبل.

ويتطلع ترامب إلى تعيين موالين له في بعض مواقع الخدمة المدنية الاتحادية. ويروج اتحاد من مراكز الفكر والرأي الصديقة لترامب لقائمة أولويات سياسية شاملة تعرف باسم "مشروع 2025" تستهدف النيل من البرامج الرامية لضمان التنوع واستقلال وزارة العدل، من بين خطط أخرى، على الرغم من أن ترامب سعى إلى النأي بنفسه عنها.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تعهد ترامب بإحداث تغيير جذري في علاقة الولايات المتحدة مع حلف شمال الأطلسي وبتقديم حل للحرب الأوكرانية من خلال محادثات سلام محتملة قد تتطلب تنازل كييف عن أراض.

وجعل ترامب من الهجرة قضية رئيسية في حملته الانتخابية المحلية، ووعد بالترحيل الجماعي، وإنهاء حق المواطنة بالولادة، وحظر السفر الموسع على أشخاص من بلدان معينة، وغير ذلك من الإجراءات.

وعن الإجهاض، قال ترامب إن القوانين التي تنظم الإجهاض يجب أن تترك للولايات كل على حدة. وقال إنه لا يؤيد حظر تنظيم النسل.

وتعهد بإلغاء الكثير من جهود إدارة بايدن في التصدي لتغير المناخ.

الحزب الديمقراطي

* كاملا هاريس

فازت هاريس (59 عاما) بترشيح الحزب الديمقراطي بعد أن أنهى بايدن مسعاه لولاية ثانية، ويتيح ترشحها عن الديمقراطيين تقديم رؤية مختلفة للولايات المتحدة تناقض قائمة أولويات ترامب وقد يساعد الحزب على إحياء تقاربه من الناخبين الشباب وذوي البشرات الملونة ونساء الضواحي.

أصبحت هاريس، ذات البشرة الداكنة من أصول آسيوية، أول امرأة وشخص ملون يتولى منصب نائب الرئيس بعد أن اختارها بايدن لتكون نائبته في انتخابات 2020. وستصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في تاريخ البلاد الممتد 248 عاما إذا فازت في نوفمبر.

وتظهر استطلاعات الرأي أن هاريس تواجه سباقا متقاربا مع ترامب.

كما تظهر استطلاعات حديثة للرأي أن هاريس وتيم والز حاكم ولاية مينيسوتا المرشح معها لمنصب نائب الرئيسة حققا مكاسب في العديد من الولايات المتأرجحة وفي قضايا مثل الجريمة والاقتصاد.

ومن المتوقع أن تلتزم إلى حد كبير بقواعد اللعبة التي يتبعها بايدن في السياسة الخارجية بشأن القضايا الرئيسية مثل أوكرانيا والصين وإيران. كما ضغطت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكنها اتخذت أيضا موقفا صارما ضد حماس

وقالت إنه يتعين القضاء عليها، وظلت ملتزمة بالسياسة الأمريكية بشأن تسليح إسرائيل.

ووضعت خطة اقتصادية تتضمن مقترحات لخفض الضرائب على معظم الأمريكيين، وحظر ما تقول إنه "تلاعب بالأسعار" من قبل بائعي التجزئة، وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة.

كما اقترحت زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة من 21 بالمئة.

وتتماثل مواقفها تجاه المناخ والطاقة مع تلك التي يتبناها بايدن الذي جعل مكافحة تغير المناخ أولوية قصوى.

وأيدت مجموعات عمالية رئيسية، مثل الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة والاتحاد الأمريكي للمعلمين، مسعى هاريس للفوز بالرئاسة.

مستقلون



كورنيل وست

قال الناشط السياسي والفيلسوف والأكاديمي في يونيو إنه سيدشن مسعى من طرف ثالث للوصول لمنصب الرئيس قد يجتذب الناخبين التقدميين ذوي الميول الديمقراطية.

وسعى وست (71 عاما) في البداية للترشح عن حزب الخضر لكنه قال في أكتوبر إن الناس "يريدون سياسات جيدة بدلا من السياسات الحزبية" وأعلن ترشحه كمستقل. ووعد بالقضاء على الفقر وتوفير السكن.

حزب الخضر

* جيل ستاين

تحاول الطبيبة جيل ستاين (74 عاما) تكرار مسعى الترشح عن حزب الخضر كما فعلت في عام 2016. واتهمت الديمقراطيين بالحنث بوعودهم "تجاه العمال والشباب والمناخ مرات كثيرة بينما لم يقدم الجمهوريون حتى مثل هذه الوعود أصلا".

حزب التحرريين

*تشيس أوليفر

دعا حزب التحرريين كلا من ترامب وكينيدي إلى التحدث في مؤتمره في أواخر مايوواختار في النهاية تشيس أوليفر، (‭‭‭39 ‬‬‬عاما) وترشح أوليفر لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا في عام 2022 وحصل على اثنين بالمئة من الأصوات.





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