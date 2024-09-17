دراسة: 39 مليون شخص عرضة للموت بسبب الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية



تشير تقديرات تحليل عالمي جديد إلى أن أكثر من 39 مليون شخص قد يموتون بسبب الأمراض المعدية المقاومة للمضادات الحيوية بحلول عام 2050.

ويقول الباحثون إن "الوقت قد حان للتحرك" لحماية الأشخاص في جميع أنحاء العالم من التهديد الذي تشكله مقاومة الأدوية المستخدمة لعلاج العدوى، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتشير البيانات إلى أن أكثر من مليون شخص قضوا سنويا بسبب الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية على مستوى العالم في الفترة بين عامي 1990 و2021.

ووجد التحليل العالمي الجديد الذي أجراه مشروع الأبحاث العالمية حول مقاومة مضادات الميكروبات أن وفيات مقاومة مضادات الميكروبات بين الأطفال دون سن الخامسة انخفضت بنسبة 50% خلال هذه الفترة الزمنية.

ومع ذلك، زادت الوفيات بنسبة تزيد عن 80% بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فما فوق.

وتُبرز النتائج، التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت"، الحاجة إلى اتخاذ تدابير تشمل الوقاية من العدوى والتطعيم وتقليل الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية، والبحث في تطوير مضادات حيوية جديدة للحد من عدد الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات التي يُتوقع حدوثها بحلول عام 2050.

وتُقدر الدراسة أيضا أن 91ر1 مليون شخص قد يموتون كنتيجة مباشرة لمقاومة مضادات الميكروبات في عام 2050، بزيادة تقارب 70% سنويا مقارنة بعام 2022.

وخلال نفس الفترة، سيزداد عدد الوفيات التي تلعب فيها البكتيريا المقاومة لمضادات الميكروبات دورا بنسبة تقارب 75%، من 71ر4 مليون إلى 22ر8 مليون حالة وفاة سنويا، بحسب الدراسة.

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