ميتا تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة "ميتا" الأمريكية، المالكة خصوصا لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، ليل الإثنين أنّها فرضت حظرا على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها في سائر أنحاء العالم وذلك تجنّبا لأيّ "نشاط تدخلي أجنبي".
ويأتي هذا الحظر بعيد اتّهام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة وسيلة الإعلام الروسية الحكومية "آر تي" بالقيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار، معتبرا أنّها تحولت إلى "فرع" للاستخبارات الروسية.
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