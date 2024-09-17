ميتا تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

أعلنت مجموعة "ميتا" الأمريكية، المالكة خصوصا لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، ليل الإثنين أنّها فرضت حظرا على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها في سائر أنحاء العالم وذلك تجنّبا لأيّ "نشاط تدخلي أجنبي".

ويأتي هذا الحظر بعيد اتّهام الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة وسيلة الإعلام الروسية الحكومية "آر تي" بالقيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار، معتبرا أنّها تحولت إلى "فرع" للاستخبارات الروسية.