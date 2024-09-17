أمازون تأمر موظفيها بالعودة للعمل من المكاتب 5 أيام أسبوعياً



أعلن آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون

مساء الاثنين العودة الكاملة للعمل من المكاتب للعاملين في الشركة مشددا على مزايا الاتصال الشخصي المباشر بين العمال في مكان العمل الواحد.

ومن المقرر عودة كل العمال إلى العمل من المكاتب لمدة 5 أيام أسبوعيا اعتبارا من يناير المقبل، مع خيار

العمل من المنزل في حالات مثل رعاية طفل مريض أو للتركيز على أداء مهام محددة، كما كان الحال قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جاسي في رسالة للعاملين في أمازون "عندما ننظر إلى الوراء 5 سنوات، سنظل نؤمن بالمزايا الكبيرة للتواجد معا في المكتب".

يذكر أنه يمكن للعاملين في أمازون حاليا العمل من المنزل يومين أسبوعيا.

وقال جاسي إن أمازون سوف تعيد ترتيبات المكاتب في المواقع بالطريقة التي كانت منظمة بها من قبل.

يأتي قرار أمازون في الوقت الذي عادت فيه الكثير من الشركات للعمل من المكاتب بعد شهور من العمل عن بعد أثناء الجائحة.

يذكر أن عمل موظفي امازون من المنزل في مدينة سياتل الأمريكية التي تمتلك فيها الشركة مقار إدارية كبيرة أدى إلى تراجع المبيعات في المتاجر والمطاعم.

في الوقت نفسه اختارت شركات تكنولوجيا أخرى مثل آبل الجمع بين العمل من المكتب 3 أيام ومن البيت يومين أسبوعيا.