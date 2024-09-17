الذهب يحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق

حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة قد يستهلها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض كبير لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0254 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولارا أمس الاثنين.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولارا.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي "أسعار الذهب توقفت عن الارتفاع في جلسة اليوم"، وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بعد مكاسب الآونة الأخيرة التي جاءت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وينصب كل التركيز على اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده المركزي الأمريكي على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء. وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 66 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بنسبة 43 بالمئة يوم الجمعة.

وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد هي الاستثمار المفضل في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.79 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 986.90 دولارا.

وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1087.09 دولار بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 11 أبريل .

والأسواق الصينية مغلقة لهذا اليوم بسبب عطلة مهرجان منتصف الخريف.