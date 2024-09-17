لجنة السلامة في أوبن.إيه.آي ستشرف على ممارسات الأمن كهيئة مستقلة

قالت شركة أوبن.إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت يوم الاثنين إن لجنتها للسلامة ستشرف كهيئة مستقلة على عمليات الأمن والسلامة الخاصة بتطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.

يأتي هذا التغيير في أعقاب توصيات قدمتها اللجنة لمجلس إدارة أوبن.إيه.آي.

وشكلت أوبن.إيه.آي، مطورة تشات جي.بي.تي، لجنة السلامة والأمن الخاصة بها في مايو أيار هذا العام لتقييم وتطوير ممارسات السلامة الموجودة لدى الشركة بشكل أكبر.

وأشعل إطلاق تشات جي.بي.تي في أواخر عام 2022 موجة كبيرة من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وأثار جدلا حول الفرص والتحديات التي تواجهه مما دفع إلى إجراء مناقشات حول الاستخدام الأخلاقي والتحيز المحتمل.

وكجزء من توصيات اللجنة، قالت الشركة إنها تعمل على تقييم تطوير "'مركز لتبادل المعلومات والتحليل' لقطاع الذكاء الاصطناعي، لإتاحة تبادل المعلومات حول التهديدات والأمن الإلكتروني بين الكيانات داخل القطاع".

وأضافت الشركة أنها ستعمل على أن تصبح أكثر شفافية بشأن قدرات ومخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ووقعت أوبن.إيه.آي الشهر الماضي اتفاقية مع الحكومة الأمريكية لإجراء أبحاث واختبارات وتقييم لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.