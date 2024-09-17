المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يواجه تهمتين تتعلقان بحيازة سلاح

وجهت السلطات الأمريكية يوم الاثنين تهمتين تتعلقان بالأسلحة ضد المشتبه به في محاولة لاستهداف حياة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووفقا للادعاءات الواردة في مستندات المحكمة، فإن أحد عملاء الخدمة السرية الأمريكية الذي كان يراقب محيط نادي الدولي للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، مساء يوم الأحد بينما كان ترامب يلعب، "رأى ما بدا أنه بندقية بارزة من خط الأشجار".

وبعد أن أطلق العميل رصاصته تجاه السلاح، رأى شاهد عيان رجلا تم تحديده لاحقا على أنه رايان ويسلي روث /58 عاما/ يفر من المنطقة. وفر روث في سيارة وتم القبض عليه لاحقا من قبل ضباط من مكتب مسؤول شرطة مقاطعة مارتن.

ووجهت إلى روث تهمتان تتعلقان بحيازة سلاح ناري من قبل مجرم مدان، وحيازة واستلام سلاح ناري برقم تسلسلي تم محوه.

وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الاتحادي جيفري فيلترى إن الحادث يتم التحقيق فيه "كمحاولة اغتيال واضحة للرئيس السابق ترامب"، وأكد فيلترى أن التحقيق مستمر.

وقال رونالد رو، القائم بأعمال مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إن المشتبه به "لم يكن لديه خط رؤية للرئيس السابق" ولم يطلق النار على عملاء الخدمة السرية قبل أن يفر من مكان الحادث.

وأضاف رو أنه بعد 13 يوليو، عندما أطلق مسلح النار على ترامب من سطح قريب خلال حدث لحملته الانتخابية في بنسلفانيا، "تحركت الخدمة السرية لزيادة الموارد الأمنية إلى جانب تعزيز الأمن بالفعل للرئيس السابق."

وتابع: "في الأيام التالية، أوضح الرئيس (جو) بايدن أنه يريد أعلى مستويات الحماية للرئيس السابق ترامب ونائبة الرئيس (كامالا) هاريس. وتحركت الخدمة السرية للحفاظ على زيادة الموارد ومستوى الحماية المطلوب. وكانت هذه الأمور متواجدة يوم أمس".

في حادث 13 يوليو، أصيب ترامب برصاصة في أذنه اليمنى وتم قتل الجاني على يد قوات الأمن بعد ذلك بوقت قصير. وقُتل رجل واحد وأصيب اثنان آخران في التجمع.



