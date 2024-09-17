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محاولة اغتيال ترامب الثانية.. الخدمة السرية تكشف معلومات جديدة

9/17/2024 12:13:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن جهاز "الخدمة السرية"، الوكالة الأمنية الأمريكية المسؤولة عن حماية الشخصيات السياسية البارزة، الإثنين أن المشتبه بتنفيذه محاولة مفترضة لاغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، والذي أوقف الأحد، "لم يطلق النار".

وقال القائم بأعمال مدير "الخدمة السرية" رونالد رو إن المشتبه به، راين ويسلي روث (58 عامًا)، كان مسلحًا حين اكتشف وجوده أحد عملاء الجهاز، فأطلق النار عليه.

وأضاف أن "المشتبه به، الذي لم يكن الرئيس السابق في مرمى نظره، لم يطلق النار".

من جهته، قال المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيفري فيلتري، المسؤول عن التحقيق في هذه الواقعة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مكتب رئيس بلدية مقاطعة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا: "ليست لدينا في الوقت الحالي معلومات تفيد بأنه (المشتبه به) تصرف بمساعدة أي شخص آخر".

أما قائد الشرطة المحلية، ريك برادشو، فقال: "لم يكن المشتبه به على وشك إطلاق النار، وقد ألقينا القبض عليه وأحلناه إلى القضاء".

ووفقًا للاستنتاجات التي تم التوصل إليها من خلال تتبع هاتفه، فقد أمضى المشتبه به ما يقرب من 12 ساعة حول نادي الغولف الخاص بترامب قبل أن يتم رصده.

ووجهت الإثنين إلى المشتبه به تهمتا حيازة سلاح خلافًا للقانون، وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي، وذلك خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاضٍ فيدرالي في فلوريدا.

ومن المتوقع أن تُوجه إلى روث تهم أخرى خلال جلسة استماع لاحقة.

وقد بدا المتهم في الجلسة الأولى المقتضبة هادئًا، حيث أجاب بـ"نعم" بنبرة خافتة على عدة أسئلة وجهها إليه القاضي.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، كان على ما يبدو هدفًا لمحاولة اغتيال. وأكدت حملته أنه لم يُصب بأذى.

ويوم الإثنين وُجهت إلى المشتبه به، الذي اعتُقل في إطار التحقيق بمحاولة اغتيال مفترضة تعرض لها ترامب، تهمتا حيازة سلاح بشكل غير قانوني، وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث (58 عامًا)، وهو أمريكي موالٍ لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، اعتُقل الأحد، وذلك خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاضٍ فيدرالي في فلوريدا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع ترامب وأعرب له عن ارتياحه بأنه آمن وبخير.

وأكد بايدن الإثنين أنه ندد دائمًا بالعنف السياسي، غداة المحاولة المفترضة الثانية لاغتيال ترامب.

وقال بايدن في فيلادلفيا: "نددت دائمًا بالعنف السياسي وسأظل أندد به"، مضيفًا: "في أمريكا، نقوم بتسوية خلافاتنا بشكل سلمي في صناديق الاقتراع، وليس تحت تهديد السلاح".

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