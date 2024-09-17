إسرائيل توسع أهدافها العسكرية في غزة وتستعد لعمل عسكري على الحدود مع لبنان

أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء عن توسيع أهداف حربها على غزة، لتشمل إعادة النازحين إلى المجتمعات التي تم إجلاؤهم منها في شمال إسرائيل نتيجة للهجمات التي يشنها حزب الله من جنوب لبنان. وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على هذا القرار خلال اجتماعه الليلة الماضية.

وأكد مكتب أن إسرائيل ستواصل العمل لضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، مشددًا على أن الأوضاع الأمنية على الحدود مع لبنان تتطلب "تغييرًا جذريًا". وخلال لقائه مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، آموس هوكستين، الاثنين، أشار نتنياهو إلى أن عودة السكان النازحين لن تكون ممكنة دون تحقيق تغيير جوهري في الوضع الأمني، مضيفًا أن إسرائيل تحترم دعم الولايات المتحدة، لكنها ستتخذ ما يلزم من خطوات لضمان أمنها.

وفي تصريحات مماثلة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الوقت بدأ "ينفد" لوقف المواجهات المستمرة على الحدود مع حزب الله، وذلك بعد مرور عام تقريبًا على اندلاع الحرب مع حماس في غزة. وأكد غالانت، خلال لقائه هوكستين، أن الحل الوحيد المتبقي لضمان عودة السكان هو من خلال عملية عسكرية، مشددًا على التزام إسرائيل بإزالة وجود حزب الله في جنوب لبنان.

تستمر الاشتباكات اليومية بين حزب الله وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، حيث أعلن حزب الله عن فتح جبهة دعم للقطاع الفلسطيني المحاصر. ووفقًا لإحصاءات وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قُتل 623 شخصًا على الأقل في لبنان خلال هذه الفترة، بينما أُعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 50 شخصًا على الجانب الإسرائيلي.

تسببت هذه المواجهات في نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين، مما أثار مخاوف من امتداد نطاق الحرب التي استمرت لأكثر من 11 شهرًا في قطاع غزة. ورغم عقد عدة جولات من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى هدنة في غزة، إلا أنه لم يُجرَ أي إطار للتفاوض بين حزب الله وإسرائيل.

وفي سياق متصل، شهد صيف عام 2006 حربًا مدمرة بين إسرائيل وحزب الله، أسفرت عن مقتل 1200 شخص في لبنان، غالبيتهم من المدنيين، و160 إسرائيليًا، معظمهم من الجنود.

وأضاف حزب الله في بيان اليوم الثلاثاء أنه استهدف موقع "العباد" الإسرائيلي بصاروخ موجه، مشيرًا إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.