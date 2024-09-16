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الولايات المتحدة: نواصل الحوار مع قطر ومصر لتقديم مقترح بشأن وقف إطلاق النار في غزة

9/16/2024 11:58:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الإثنين مواصلتها الحوار مع قطر ومصر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين في مقر الوزارة "نحاول أن نراه اقتراحا يمكن أن يدفع الأطراف إلى اتفاق نهائي" مستدركا "ليس لدينا وقت محدد لإصداره".
وأضاف ميلر "في نهاية المطاف وبعد 11 شهرا على هذا الصراع يتعين علينا أن نتراجع قليلا ونستنتج أن السبيل للحصول على المساعدات الإنسانية هو وقف إطلاق النار الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية إدخال المساعدات ونقلها وإيصالها إلى المحتاجين إليها.
وكانت حركة (حماس) قد قالت في وقت سابق إنها مستعدة لتنفيذ وقف إطلاق النار بناء على المقترح السابق من دون أي شروط من أي طرف. (النهاية)

ع س ج / ف ا س



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