الولايات المتحدة: نواصل الحوار مع قطر ومصر لتقديم مقترح بشأن وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 16 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الإثنين مواصلتها الحوار مع قطر ومصر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين في مقر الوزارة "نحاول أن نراه اقتراحا يمكن أن يدفع الأطراف إلى اتفاق نهائي" مستدركا "ليس لدينا وقت محدد لإصداره".
وأضاف ميلر "في نهاية المطاف وبعد 11 شهرا على هذا الصراع يتعين علينا أن نتراجع قليلا ونستنتج أن السبيل للحصول على المساعدات الإنسانية هو وقف إطلاق النار الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية إدخال المساعدات ونقلها وإيصالها إلى المحتاجين إليها.
وكانت حركة (حماس) قد قالت في وقت سابق إنها مستعدة لتنفيذ وقف إطلاق النار بناء على المقترح السابق من دون أي شروط من أي طرف. (النهاية)
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