الجزائر تؤكد مجددا ضرورة إيقاف إطلاق النار في غزة من دون شروط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 16 - 9 (كونا) -- جددت الجزائر اليوم الإثنين تأكيدها على ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة من دون شروط وذلك في ضوء انخفاض تدفق المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن ذلك جاء في كلمة ألقاها ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول (الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية).
وذكر بن جامع أنه "يجب علينا أن نعترف بأن جهودنا بمواجهة الأزمة السياسية باستخدام الأدوات والسبل الإنسانية واللوجستية البحتة قد ثبت أنها غير كافية" مؤكدا ضرورة "إيقاف اطلاق النار في قطاع غزة دون أي شروط".
ولفت إلى حادثة فقدان ستة عمال من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) مؤخرا معتبرا أنها "مسألة لا تستدعي فقط الإدانة بل تذكرنا بشكل صارخ بالتآكل الخطير للمعايير الدولية التي لطالما سعينا لإرسائها".
وأكد أن "هذه الحادثة إضافة إلى الهجمات على الأفراد العاملين في المجال الإنساني بما في ذلك القافلة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي ما هي إلا خنجر في صميم مبادئ القانون الانساني الدولي".
وأضاف بن جامع "إننا نقف اليوم أمام منعطف خطر فكلما طال أمد الإفلات من العقاب رأينا أن القانون الدولي الانساني واتفاقيات (جنيف) ستصبح غير ذات أهمية ولا يكترث لها".
وأشاد بجهود تنفيذ القرار الأممي (2720) مضيفا أنه "ولد من رحم نية حسنة وسعى لضمان تدفق المساعدات الانسانية دون عوائق إلى سكان غزة الذين يتضورون جوعا".
وذكر أن "ايصال المساعدات بمعدل يومي انخفض منذ اعتماد القرار (2720) في شهر ديسمبر الماضي إذ أكدت بيانات الأمم المتحدة دخول 62 شاحنة فقط إلى القطاع بشكل يومي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر سبتمبر وذلك مقارنة بـ 97 شاحنة في ديسمبر من عام 2023".
وانتقد "سياسة الاحتلال الذي بات تعاونها ضروري من أجل تيسير الجهود الانسانية بدلا من الوقوف في وجهها".
وبين أنه "نرى بارقة أمل من خلال حملة التحصين ضد شلل الأطفال والتي بلغت إلى غاية 13 سبتمبر أكثر من 560 ألف طفل من إجمالي 625 ألفا في قطاع غزة" مضيفا أن "هذه الحملة هي برهان على ما يمكن أن يتحقق إذا توفرت الإرادة السياسية". (النهاية)
م ر/ م ع ح ع
MENAFN16092024000071011013ID1108680880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.