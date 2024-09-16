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الجزائر تؤكد مجددا ضرورة إيقاف إطلاق النار في غزة من دون شروط

9/16/2024 11:58:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 9 (كونا) -- جددت الجزائر اليوم الإثنين تأكيدها على ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة من دون شروط وذلك في ضوء انخفاض تدفق المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن ذلك جاء في كلمة ألقاها ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول (الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية).
وذكر بن جامع أنه "يجب علينا أن نعترف بأن جهودنا بمواجهة الأزمة السياسية باستخدام الأدوات والسبل الإنسانية واللوجستية البحتة قد ثبت أنها غير كافية" مؤكدا ضرورة "إيقاف اطلاق النار في قطاع غزة دون أي شروط".
ولفت إلى حادثة فقدان ستة عمال من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) مؤخرا معتبرا أنها "مسألة لا تستدعي فقط الإدانة بل تذكرنا بشكل صارخ بالتآكل الخطير للمعايير الدولية التي لطالما سعينا لإرسائها".
وأكد أن "هذه الحادثة إضافة إلى الهجمات على الأفراد العاملين في المجال الإنساني بما في ذلك القافلة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي ما هي إلا خنجر في صميم مبادئ القانون الانساني الدولي".
وأضاف بن جامع "إننا نقف اليوم أمام منعطف خطر فكلما طال أمد الإفلات من العقاب رأينا أن القانون الدولي الانساني واتفاقيات (جنيف) ستصبح غير ذات أهمية ولا يكترث لها".
وأشاد بجهود تنفيذ القرار الأممي (2720) مضيفا أنه "ولد من رحم نية حسنة وسعى لضمان تدفق المساعدات الانسانية دون عوائق إلى سكان غزة الذين يتضورون جوعا".
وذكر أن "ايصال المساعدات بمعدل يومي انخفض منذ اعتماد القرار (2720) في شهر ديسمبر الماضي إذ أكدت بيانات الأمم المتحدة دخول 62 شاحنة فقط إلى القطاع بشكل يومي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر سبتمبر وذلك مقارنة بـ 97 شاحنة في ديسمبر من عام 2023".
وانتقد "سياسة الاحتلال الذي بات تعاونها ضروري من أجل تيسير الجهود الانسانية بدلا من الوقوف في وجهها".
وبين أنه "نرى بارقة أمل من خلال حملة التحصين ضد شلل الأطفال والتي بلغت إلى غاية 13 سبتمبر أكثر من 560 ألف طفل من إجمالي 625 ألفا في قطاع غزة" مضيفا أن "هذه الحملة هي برهان على ما يمكن أن يتحقق إذا توفرت الإرادة السياسية". (النهاية)

م ر/ م ع ح ع




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