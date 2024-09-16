(استقلال) الإيراني يتغلب على (الغرافة) القطري بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 16 – 9 (كونا) -- تغلب فريق (استقلال) الإيراني اليوم الاثنين على نظيره (الغرافة) القطري بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.
وفي الشوط الاول سجل لاعب
فريق (الغرافة) عبدالله يوسف هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الرابعة من المباراة التي أقيمت في العاصمة الإيرانية.
وأضاف رامين رضائيان وأرش رضاوند الهدفين الثاني والثالث للفريق الايراني في الدقيقتين 79 و88 من الشوط الثاني. (النهاية)
م و / م ع ح ع
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