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(استقلال) الإيراني يتغلب على (الغرافة) القطري بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة

9/16/2024 11:58:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 16 – 9 (كونا) -- تغلب فريق (استقلال) الإيراني اليوم الاثنين على نظيره (الغرافة) القطري بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.
وفي الشوط الاول سجل لاعب فريق (الغرافة) عبدالله يوسف هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الرابعة من المباراة التي أقيمت في العاصمة الإيرانية.
وأضاف رامين رضائيان وأرش رضاوند الهدفين الثاني والثالث للفريق الايراني في الدقيقتين 79 و88 من الشوط الثاني. (النهاية)

م و / م ع ح ع



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