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البرتغال تطلب مساعدة أوروبية للسيطرة على موجة حرائق في أراضيها

9/16/2024 11:58:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 16 - 9 (كونا) -- قال التلفزيون الاسباني الرسمي ان السلطات البرتغالية طلبت اليوم الاثنين المساعدة الجوية من الاتحاد الأوروبي بعدما اجتاحها 43 حريقا متزامنا تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح.
وأضاف التلفزيون ان غالبية الحرائق اندلعت في عطلة نهاية الأسبوع لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة لافتا إلى ان تزامنها ونشوبها في مناطق متفرقة من البلاد يجعل من عملية السيطرة عليها أمرا في غاية الصعوبة وعليه فقد طلبت الحكومة البرتغالية من الاتحاد الأوروبي إرسال طائرات لمكافحتها.
وأوضح ان الحرائق التي تتمركز في المناطق الوسطى والشمالية تسببت في إجلاء عدة بلدات وقطع أجزاء مختلفة من ستة طرق سريعة بينها الطريق السريع الرئيسي بين العاصمة (لشبونة) ومدينة (بورتو) كما أثرت على حركة السكك الحديدية في بعض المناطق.
من جهتها قالت صحيفة (ال باييس) واسعة الانتشار على موقعها الالكتروني الرسمي نقلا عن بيانات خدمة الطوارئ والحماية المدنية البرتغالية ان السلطات البرتغالية نشرت 37 وسيلة جوية و1095 وسيلة برية و3673 فردا لمكافحة النيران التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم رجل إطفاء.
ولفتت الصحيفة إلى ان توقعات المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوي تشير إلى تفاقم الوضع في الساعات القادمة وحتى يوم الأربعاء المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق الوسطى والشمالية يصاحبها هبوب رياح قوية. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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