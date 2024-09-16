البرتغال تطلب مساعدة أوروبية للسيطرة على موجة حرائق في أراضيها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 16 - 9 (كونا) -- قال التلفزيون الاسباني الرسمي ان السلطات البرتغالية طلبت اليوم الاثنين المساعدة الجوية من الاتحاد الأوروبي بعدما اجتاحها 43 حريقا متزامنا تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح.
وأضاف التلفزيون ان غالبية الحرائق اندلعت في عطلة نهاية الأسبوع لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة لافتا إلى ان تزامنها ونشوبها في مناطق متفرقة من البلاد يجعل من عملية السيطرة عليها أمرا في غاية الصعوبة وعليه فقد طلبت الحكومة البرتغالية من الاتحاد الأوروبي إرسال طائرات لمكافحتها.
وأوضح ان الحرائق التي تتمركز في المناطق الوسطى والشمالية تسببت في إجلاء عدة بلدات وقطع أجزاء مختلفة من ستة طرق سريعة بينها الطريق السريع الرئيسي بين العاصمة (لشبونة) ومدينة (بورتو) كما أثرت على حركة السكك الحديدية في بعض المناطق.
من جهتها قالت صحيفة (ال باييس) واسعة الانتشار على موقعها الالكتروني الرسمي نقلا عن بيانات خدمة الطوارئ والحماية المدنية البرتغالية ان السلطات البرتغالية نشرت 37 وسيلة جوية و1095 وسيلة برية و3673 فردا لمكافحة النيران التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم رجل إطفاء.
ولفتت الصحيفة إلى ان توقعات المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوي تشير إلى تفاقم الوضع في الساعات القادمة وحتى يوم الأربعاء المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق الوسطى والشمالية يصاحبها هبوب رياح قوية. (النهاية)
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