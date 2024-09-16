Tuesday, 17 September 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة

9/16/2024 11:58:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 9 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين إن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ غدا الثلاثاء زيارة الى مصر تدوم يومين يبحث خلالها جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة في بيان أن بلينكن "سيلتقي مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويساعد في إرساء الأمن الإقليمي الأوسع".
وذكرت أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة "المشاركة في رئاسة افتتاح الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي" مشيرة إلى أن هذا الحوار "يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية فضلا عن زيادة الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم".
وتأتي زيارة بلينكن الى مصر في ظل تكثيف واشنطن جهودها الدبلوماسية خاصة مع القاهرة والدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق بين حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر. (النهاية)

ع س / ر ج



MENAFN16092024000071011013ID1108680875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث