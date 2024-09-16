وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 16 - 9 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين إن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ غدا الثلاثاء زيارة الى مصر تدوم يومين يبحث خلالها جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة في بيان أن بلينكن "سيلتقي مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويساعد في إرساء الأمن الإقليمي الأوسع".
وذكرت أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة "المشاركة في رئاسة افتتاح الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر مع وزير
الخارجية المصري بدر عبد العاطي" مشيرة إلى أن هذا الحوار "يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية فضلا عن زيادة الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم".
وتأتي زيارة بلينكن الى مصر في ظل تكثيف واشنطن جهودها الدبلوماسية خاصة مع القاهرة والدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق بين حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر. (النهاية)
ع س / ر ج
MENAFN16092024000071011013ID1108680875
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.