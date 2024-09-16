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موريتانيا تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

9/16/2024 11:58:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 16 - 9 (كونا) -- اعربت موريتانيا اليوم الاثنين عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان نقلته وكالة الانباء الموريتانية تضامن موريتانيا الكامل مع جمهورية جزر القمر في مواجهة كل الأعمال التي تهدد أمنها واستقرارها متمنية الشفاء العاجل للرئيس والسلام والازدهار لشعب جزر القمر.
يذكر ان رئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزالي تعرض يوم الجمعة الماضي لمحاولة اغتيال خلال حضوره تشييع جنازة زعيم ديني حيث أصيب بجروج بعد طعنه بسلاح ابيض. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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