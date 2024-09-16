موريتانيا تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 16 - 9 (كونا) -- اعربت موريتانيا اليوم الاثنين عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان نقلته وكالة الانباء الموريتانية تضامن موريتانيا الكامل مع جمهورية جزر القمر في مواجهة كل الأعمال التي تهدد أمنها واستقرارها متمنية الشفاء العاجل للرئيس والسلام والازدهار لشعب جزر القمر.
يذكر ان رئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزالي تعرض يوم الجمعة الماضي لمحاولة اغتيال خلال حضوره تشييع جنازة زعيم ديني حيث أصيب بجروج بعد طعنه بسلاح ابيض. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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