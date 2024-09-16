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(أوتشا): إصدار أوامر الإخلاء في غزة يفاقم الوضع الإنساني لآلاف الأشخاص

9/16/2024 11:58:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 16 - 9 (كونا) -- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الاثنين من إصدار أوامر الإخلاء الجماعي في قطاع غزة الفلسطيني من دون ضمان وجود أماكن آمنة للنازحين الأمر الذي يفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل لمئات آلاف الأشخاص.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليوم أنه وجد أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول يغطي أكثر من 85 بالمئة من سكان قطاع غزة حتى اليوم.
وأشار دوجاريك إلى أن عمليات النزوح المتكررة تؤدي إلى فصل الأسر عن بعضها البعض وتآكل أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
وأوضح أن أوامر الإخلاء المتعددة تؤثر على الاستجابة الإنسانية وتؤخر الدعم للأشخاص الذين يواجهون العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الإجبار على إغلاق الخدمات ذات الصلة أو نقلها.
وحول وصول البعثات الإنسانية إلى شمال غزة أفاد المتحدث الأممي بعدم تيسير وصول سوى 37 مهمة إنسانية خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري من بين 94 تم التخطيط لها وفي جنوب غزة لم يتم تسهيل سوى 50 بالمئة من 243 مهمة إنسانية منسقة.
ونبه دوجاريك إلى أن مكتب (أوتشا) لم يتمكن من الوصول إلى شمال غزة لمدة 28 يوما وأن قوافل المساعدات تتعرض لإطلاق النار أو لظروف تهدد الحياة أو يتم إيقافها أو تأخيرها لساعات في مناطق القتال. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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