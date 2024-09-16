(أوتشا): إصدار أوامر الإخلاء في غزة يفاقم الوضع الإنساني لآلاف الأشخاص

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 16 - 9 (كونا) -- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الاثنين من إصدار أوامر الإخلاء الجماعي في قطاع غزة الفلسطيني من دون ضمان وجود أماكن آمنة للنازحين الأمر الذي يفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل لمئات آلاف الأشخاص.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليوم أنه وجد أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول يغطي أكثر من 85 بالمئة من سكان قطاع غزة حتى اليوم.
وأشار دوجاريك إلى أن عمليات النزوح المتكررة تؤدي إلى فصل الأسر عن بعضها البعض وتآكل أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
وأوضح أن أوامر الإخلاء المتعددة تؤثر على الاستجابة الإنسانية وتؤخر الدعم للأشخاص الذين يواجهون العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الإجبار على إغلاق الخدمات ذات الصلة أو نقلها.
وحول وصول البعثات الإنسانية إلى شمال غزة أفاد المتحدث الأممي بعدم تيسير وصول سوى 37 مهمة إنسانية خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري من بين 94 تم التخطيط لها وفي جنوب غزة لم يتم تسهيل سوى 50 بالمئة من 243 مهمة إنسانية منسقة.
ونبه دوجاريك إلى أن مكتب (أوتشا) لم يتمكن من الوصول إلى شمال غزة لمدة 28 يوما وأن قوافل المساعدات تتعرض لإطلاق النار أو لظروف تهدد الحياة أو يتم إيقافها أو تأخيرها لساعات في مناطق القتال. (النهاية)
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