موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - الكويت تنعى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق الذي انتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 82 عاما أمضى شطرا كبيرا منها في خدمة البلاد من خلال المناصب العديدة التي تبوأها.
الكويت - مجلس الجامعات الحكومية الكويتي يعتمد مذكرة تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي بالجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى.
غزة - 14 فلسطينيا يستشهدون وعشرات آخرون يصابون بجروح في سلسلة هجمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من بينها غارة على خيام للنازحين غرب مدينة (خانيونس) جنوبي القطاع.
واشنطن - وزارة العدل الأمريكية تعلن توجيه تهمتين إلى المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب تتعلقان بحيازة سلاح ناري بشكل مخالف للقانون (كونه مدان سابق في جريمة) وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.
أربيل - (المديرية العامة لمكافحة الإرهاب) في إقليم كردستان العراق تعلن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء قصف شنته طائرة مسيرة تركية على مخيم (مخمور) شمالي العراق.
مدريد - التلفزيون الاسباني الرسمي يقول ان السلطات البرتغالية طلبت المساعدة الجوية من الاتحاد الأوروبي بعدما اجتاحها 43 حريقا متزامنا تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح. (النهاية) ر ج
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