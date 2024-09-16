موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الكويت تنعى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق الذي انتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 82 عاما أمضى شطرا كبيرا منها في خدمة البلاد من خلال المناصب العديدة التي تبوأها.

الكويت - مجلس الحكومية الكويتي يعتمد مذكرة تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل العالي بالجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى.

غزة - 14 فلسطينيا يستشهدون وعشرات آخرون يصابون بجروح في سلسلة هجمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من بينها غارة على خيام للنازحين غرب مدينة (خانيونس) جنوبي القطاع.

واشنطن - وزارة العدل الأمريكية تعلن توجيه تهمتين إلى المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب تتعلقان بحيازة سلاح ناري بشكل مخالف للقانون (كونه مدان سابق في جريمة) وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

أربيل - (المديرية العامة لمكافحة الإرهاب) في إقليم كردستان العراق تعلن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء قصف شنته طائرة مسيرة تركية على مخيم (مخمور) شمالي العراق.

مدريد - التلفزيون الاسباني الرسمي يقول ان السلطات البرتغالية طلبت المساعدة الجوية من الاتحاد الأوروبي بعدما اجتاحها 43 حريقا متزامنا تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح. (النهاية) ر ج