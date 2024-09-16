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Beyon Money تفوز بجائزة ((أفضل تطبيق للدفع عبر الهاتف المحمول))

9/16/2024 11:57:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصدت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬للدفع‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬مجلة‭ ‬ MEA ‭ ‬ Finance ،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬دبي،‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

تُكرّم‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬مجلة‭ ‬ MEA ‭ ‬ Finance ‭ ‬مزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الدفع‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والبنوك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مزودي‭ ‬الخدمات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬احتفاءً‭ ‬بإبداعاتهم‭ ‬الاستثنائية‭ ‬وتميزهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭.‬

تسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬فريق‭ ‬إدارة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬وتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬حضور‭ ‬قادة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭.‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬الحدث،‭ ‬قال‭ ‬روبرتو‭ ‬مانكون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بفوزنا‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬للدفع‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬القدرة‭ ‬التقنية‭ ‬والمرونة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬تطبيق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬زبائننا‭. ‬تتمتع‭ ‬بطاقات‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬بقبول‭ ‬عالمي،‭ ‬وتتضمن‭ ‬برنامجًا‭ ‬شاملًا‭ ‬للمكافآت،‭ ‬وخدمة‭ ‬التحويلات‭ ‬الدولية‭ ‬وحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الفوري‭ ‬المبتكرة‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭(‬ P 2 P ‭) ‬والأفراد‭ ‬والشركات‭(‬ C 2 B ‭) ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬خيارات‭ ‬الاستثمار‭ ‬لزبائننا‭ ‬من‭ ‬الأفراد؛‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭. ‬هذه‭ ‬لحظة‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭ ‬وهي‭ ‬نتاج‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ثقة‭ ‬زبائننا‭ ‬وولائهم‭ ‬لمنتجات‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ضمان‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬زبائننا‭ ‬المالية‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أولوياتنا‭. ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬تطبيق‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬لتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والفوائد‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‮»‬‭.‬

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