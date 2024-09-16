((تمكين)) يعلن فتح باب التقديم للنسخة الجديدة من برنامج ((مشروعي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بدء‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬التقديم‭ ‬للدفعة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الداعم‭ ‬للأفكار‭ ‬الريادية‭ ‬برنامج‭ (‬مشروعي‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تشجيع‭ ‬الأفراد‭ ‬بأخذ‭ ‬الخطوات‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬الريادية‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬تجارية‭ ‬واعدة‭.‬‮

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وبناء‭ ‬عليه‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬المحدثة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ (‬مشروعي‭) ‬قبول‭ ‬طلبات‭ ‬الأفراد‭ ‬لجميع‭ ‬الأعمار‭ ‬ممن‭ ‬يبلغون‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬ويمتلكون‭ ‬أفكارا‭ ‬لمشاريع‭ ‬ريادية‭ ‬أو‭ ‬لديهم‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬البرنامج‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬استشاري‭ ‬وتدريبي‭ ‬مكثف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أعمال‭ ‬المشاركين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬المتأهلين‭ ‬للمراحل‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاريعهم‭.‬‮

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بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬والشراكات‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭): ‬‮«‬يأتي‭ ‬برنامج‭ ‬مشروعي‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتشجيع‭ ‬المبدعين‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬الريادية‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬تجارية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ستسهم‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬أصحاب‭ ‬الأفكار‭ ‬الريادية‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬الأولى‭ ‬لبدء‭ ‬مشاريعهم،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموجهين‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تأهل‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬28‭ ‬شابا‭ ‬وشابة‭ ‬ووصولهم‭ ‬إلى‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ (‬مشروعي‭). ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬ستمتد‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ (‬مشروعي‭) ‬فترة‭ ‬عشرة‭ ‬أسابيع،‭ ‬تتضمن‭ ‬مرحلتين‭ ‬أساسيتين،‭ ‬حيث‭ ‬ستمتد‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ (‬مرحلة‭ ‬توليد‭ ‬الأفكار‭) ‬فترة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬تتضمن‭ ‬جلسات‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬بلورة‭ ‬أفكارهم،‭ ‬تليها‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والمخصصة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬وجلسات‭ ‬استشارية‭ ‬مكثفة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬المشاركين‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬النماذج‭ ‬الأولية‭ ‬لمشاريعهم‭ ‬التي‭ ‬ستمتد‭ ‬فترة‭ ‬7‭ ‬أسابيع‭.‬‮

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وسيتم‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج‭ ‬بفعالية‭ ‬يوم‭ ‬العرض‭ ‬الترويجي‭ ‬التي‭ ‬سيتمكن‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬نماذج‭ ‬أعمالهم‭ ‬المطورة‭ ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬المحتملين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬وسيتمكن‭ ‬المتأهلون‭ ‬للمراحل‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬تمويلية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬تجارية‭ ‬قائمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬استشاري‭ ‬وفرص‭ ‬تكوين‭ ‬شبكة‭ ‬علاقات‭ ‬فاعلة‭.‬‮

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