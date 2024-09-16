((تمكين)) يعلن فتح باب التقديم للنسخة الجديدة من برنامج ((مشروعي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن صندوق العمل (تمكين) بدء استقبال طلبات التقديم للدفعة الجديدة من البرنامج الداعم للأفكار الريادية برنامج (مشروعي)، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع البحريني وذلك عبر تشجيع الأفراد بأخذ الخطوات الأولى نحو تحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع تجارية واعدة.
وبناء عليه سيتم في النسخة المحدثة من برنامج (مشروعي) قبول طلبات الأفراد لجميع الأعمار ممن يبلغون 18 عاما فما فوق، ويمتلكون أفكارا لمشاريع ريادية أو لديهم شركات ناشئة، حيث يشمل البرنامج تقديم دعم استشاري وتدريبي مكثف يسهم في تطوير أعمال المشاركين، بالإضافة إلى حصول المتأهلين للمراحل النهائية على منح مالية من أجل إطلاق مشاريعهم.
بهذه المناسبة صرح علي حسن المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات في صندوق العمل (تمكين): «يأتي برنامج مشروعي ضمن المبادرات الرامية إلى تعزيز مفهوم ريادة الأعمال وتشجيع المبدعين على تحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع تجارية، الأمر الذي يتماشى مع أولويات تمكين في تعزيز منظومة ريادة الأعمال ودفع عجلة النمو في القطاع الخاص».
وأضاف قائلا: «ستسهم النسخة الجديدة من البرنامج إلى تشجيع أصحاب الأفكار الريادية على اتخاذ الخطوات الأولى لبدء مشاريعهم، وذلك عن طريق الاستفادة من خبرات عدد من الموجهين ورواد الأعمال والمختصين في هذا المجال».
الجدير بالذكر أنه تم هذا العام تأهل ما يقارب 28 شابا وشابة ووصولهم إلى المراحل النهائية في النسخ السابقة من برنامج (مشروعي). وبناء عليه ستمتد النسخة الجديدة من برنامج (مشروعي) فترة عشرة أسابيع، تتضمن مرحلتين أساسيتين، حيث ستمتد المرحلة الأولى (مرحلة توليد الأفكار) فترة ثلاثة أسابيع تتضمن جلسات تدريبية متخصصة تسهم في مساعدة المشاركين على بلورة أفكارهم، تليها المرحلة الثانية والمخصصة لتنفيذ برامج وجلسات استشارية مكثفة للشركات الناشئة، بهدف تعزيز مهارات المشاركين ومساعدتهم على تطوير النماذج الأولية لمشاريعهم التي ستمتد فترة 7 أسابيع.
وسيتم ختام البرنامج بفعالية يوم العرض الترويجي التي سيتمكن المشاركون من خلالها من عرض نماذج أعمالهم المطورة أمام المستثمرين المحتملين وعدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات. وسيتمكن المتأهلون للمراحل النهائية من الحصول على منح تمويلية تسهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية قائمة، بالإضافة إلى حصولهم على دعم استشاري وفرص تكوين شبكة علاقات فاعلة.
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