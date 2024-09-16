((ساعات نون)) راعيا فضيا لملتقى ((مايكرو شباب)) بنسخته السادسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة ساعات نون أوفيشال مشاركتها راعياً فضيا للنسخة السادسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال «مايكرو شباب»، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتنظيم من جمعية المستقبل الشبابية خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين بمنطقة الصخير.
وعن المشاركة في الملتقى، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ساعات نون اوفيشال
طلال
فخرو: «نفخر بإعلان رعايتنا لهذا الملتقى، حيث تأتي مشاركتنا تماشياً مع رؤيتنا وخططنا الاستراتيجية في تعزيز دورنا الفعّال في المجتمع البحريني، إلى جانب التزامنا المستمر في دعم الإسهامات الايجابية للشباب والدفع بها نحو آفاق واسعة لصالح مستقبل وطننا الغالي».
وأضاف: «نحن على ثقة بتحقيق الملتقى الأهداف المرجوة منه، والخروج بنتائج وتوصيات سيكون لها أثر إيجابي تنعكس على الواقع الاقتصادي لمملكة البحرين في الحاضر والمستقبل من خلال دعم شباب المملكة المُبدعين والراغبين في خوض غمار ريادة الأعمال».
جدير بالذكر أن الملتقى الشبابي لريادة الأعمال «مايكروشباب»، يشكل منصة حوار والتقاء بين الشباب البحريني تسهم في تحول المزيد منهم نحو ريادة الأعمال ودعمهم لتحويل أفكارهم الريادية إلى مشروعات تجارية ذات مستوى عالمي تحقيقا لرؤية مملكة البحرين 2030، حيث يشارك في الملتقى نخبة من الخبراء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بريادة الأعمال والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد، كما يستهدف هذا الملتقى طلبة الجامعات، سيدات ورجال الأعمال، ورواد الأعمال، وحاضنات الأعمال، والمحافظ الاستثمارية، وقيادات ومنسوبي الجهات الحكومية.
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