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((ساعات نون)) راعيا فضيا لملتقى ((مايكرو شباب)) بنسخته السادسة

9/16/2024 11:57:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ساعات‭ ‬نون‭ ‬أوفيشال‭ ‬مشاركتها‭ ‬راعياً‭ ‬فضيا‭ ‬للنسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬مايكرو‭ ‬شباب‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير‭.‬

وعن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الملتقى،‭ ‬قال‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ساعات‭ ‬نون‭ ‬اوفيشال
طلال
فخرو‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بإعلان‭ ‬رعايتنا‭ ‬لهذا‭ ‬الملتقى،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬مشاركتنا‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬وخططنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دورنا‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الإسهامات‭ ‬الايجابية‭ ‬للشباب‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬واسعة‭ ‬لصالح‭ ‬مستقبل‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي‮»‬‭.‬

‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الملتقى‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬منه،‭ ‬والخروج‭ ‬بنتائج‭ ‬وتوصيات‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬شباب‭ ‬المملكة‭ ‬المُبدعين‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬مايكروشباب‮»‬،‭ ‬يشكل‭ ‬منصة‭ ‬حوار‭ ‬والتقاء‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحول‭ ‬المزيد‭ ‬منهم‭ ‬نحو‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ودعمهم‭ ‬لتحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬الريادية‭ ‬إلى‭ ‬مشروعات‭ ‬تجارية‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬تحقيقا‭ ‬لرؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬لمناقشة‭ ‬مختلف‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الجديد،‭ ‬كما‭ ‬يستهدف‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات،‭ ‬سيدات‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬وحاضنات‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمحافظ‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وقيادات‭ ‬ومنسوبي‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

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