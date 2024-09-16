نسرين أمين تنضم إلى فريق ((العتاولة))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
خرجت الفنانة
نسرين أمين من قائمة أبطال مسلسل «فهد البطل» للفنان أحمد العوضي، وذلك بعد تعاقدها على العمل وتصريحها بأنها تجسد دور شقيقة العوضي في الأحداث، حيث إنها انضمت إلى فريق مسلسل «العتاولة 2» الذي سيعرض في رمضان المقبل، ويقوم ببطولته: أحمد السقا، طارق لطفي، وزينة، لتجسد نسرين إحدى الشخصيات الجديدة المضافة على أحداث العمل، حيث اختارها المخرج أحمد خالد موسى، بحسب مجلة «سيدتي» بعدما تعاونا معا في مسلسل «بابا المجال» للفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه رمضان في 2023.
ومسلسل «فهد البطل» من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وبطولة: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، والتعاقد جار مع باقي الفنانين المشاركين، تمهيدا لبدء تصوير خلال أكتوبر المقبل.
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