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نسرين أمين تنضم إلى فريق ((العتاولة))

9/16/2024 11:56:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خرجت الفنانة نسرين أمين من قائمة أبطال مسلسل «فهد البطل» للفنان أحمد العوضي، وذلك بعد تعاقدها على العمل وتصريحها بأنها تجسد دور شقيقة العوضي في الأحداث، حيث إنها انضمت إلى فريق مسلسل «العتاولة 2» الذي سيعرض في رمضان المقبل، ويقوم ببطولته: أحمد السقا، طارق لطفي، وزينة، لتجسد نسرين إحدى الشخصيات الجديدة المضافة على أحداث العمل، حيث اختارها المخرج أحمد خالد موسى، بحسب مجلة «سيدتي» بعدما تعاونا معا في مسلسل «بابا المجال» للفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه رمضان في 2023.
ومسلسل «فهد البطل» من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وبطولة: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، والتعاقد جار مع باقي الفنانين المشاركين، تمهيدا لبدء تصوير خلال أكتوبر المقبل.

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