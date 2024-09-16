مطرف المطرف لـ ((الأنباء)): أعمال الوالد بالنسبة لي مواقف ومشاعر وذكريات لا أستطيع وصفها



تمنيت في هذا الحفل وجود عبدالله الرويشد الله يشافيه ويعافيه.. وأيضاً نبيل شعيل وأصيل أبوبكر «إيفنتكوم» تعمل باحترافية ومصداقية وقدمت حفلات كبيرة بقيادة «العراب الصغير» أحمد سالم الهندي

ياسر العيلةساعات قليلة تفصلنا عن الحفل الغنائي الكبير الذي يقام الخميس المقبل بمركز جابر الأحمد الثقافي ويحمل عنوان «سفير الشجن»، احتفاء بالمطرب الراحل يوسف المطرف، أحد فرسان الأغنية العدنية، ويحييه نجله الوحيد المطرب الشاب مطرف المطرف الذي سيقدم باقة من أجمل أعمال والده.وتحدث مطرف عن شعوره بهذا الحدث، قائلا لـ «الأنباء»: الحقيقة لا أعلم ما هو شعوري وإحساسي في هذا اليوم، خصوصا أنني كنت دائما أتجنب تقديم هذه الأعمال لما لها من أثر شخصي في نفسي، لكن في الوقت ذاته أرى أنه من الواجب علي أن أعرّف الناس والجماهير من هو يوسف المطرف، فهو أمر محير وحساس بالنسبة لي، فأعمال والدي بالنسبة للناس أغنيات جميلة، أما لي فهي مواقف ومشاعر وأحاسيس وأشياء لا أستطيع وصفها لأن لها أثرا كبيرا وذكريات بداخلي.وعن الأغاني التي سيقدمها خلال الحفل، أوضح: سأقدم على وصلتين تتخللهما استراحة 21 أغنية من أجمل أعمال والدي، رحمه الله، بشكل وتوزيع موسيقي جديد مثل أغاني «القلعة» و«طليش يا ظالم» وغيرهما من أغنياته التي أحبها الجمهور، وتصاحبني فرقة موسيقية كبيرة تضم 30 عازفا بقيادة المايسترو وسام خصاف، وستضم الفرقة عددا من العازفين الذين عاصروا الوالد، منهم د.بسام البلوشي على آلة القانون، وفصيل التميمي (الناي) ومبارك أبوعيد (الكمنجة) وبوعلي الريس (إيقاع).وحول تعاونه مع شركة «إيفنتكوم» للإنتاج الفني التي تقيم وتنظم الحفل الذي تشرف عليه شركة «روتانا»، قال: «إيفنتكوم» شركة تعمل باحترافية مع انها جديدة على الساحة، ولكن لديها مصداقية وقدمت حفلات كبيرة وناجحة للجمهور الكويتي، وأتمنى لها التوفيق ولرئيس مجلس إدارتها أخي أحمد سالم الهندي «العراب الصغير».وعن الأشخاص الذين يود حضورهم في الحفل، أجاب: كل من يحب يوسف المطرف سواء كان كبيرا او صغيرا، قريبا او بعيدا أتمنى ان يكون حاضرا، ولكن على مستوى الفنانين كنت أتمنى حضور حبيبنا كلنا الفنان عبدالله الرويشد، عسى الله يشافيه ويعافيه، والفنان نبيل شعيل كونهما مع والدي الراحل من جيل واحد، إضافة إلى حبيبي الفنان أصيل أبوبكر سالم.جدير بالذكر أن الحفل سيشهد لفتة جميلة من منتج الحفل أحمد سالم الهندي تقديرا وعرفانا منه لروح الراحل يوسف المطرف، حيث سيتم عرض فيديو يتناول أبرز مراحل حياة الفنان الذي رحل عن دنيانا عام 2002 ويتناول الفيديو جزءا من سيرته الفنية التي أثرت الساحة الغنائية في الكويت والخليج.