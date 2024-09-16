مطرف المطرف لـ ((الأنباء)): أعمال الوالد بالنسبة لي مواقف ومشاعر وذكريات لا أستطيع وصفها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تمنيت في هذا الحفل وجود عبدالله الرويشد الله يشافيه ويعافيه.. وأيضاً نبيل شعيل وأصيل أبوبكر
«إيفنتكوم» تعمل باحترافية ومصداقية وقدمت حفلات كبيرة بقيادة «العراب الصغير» أحمد سالم الهندي
ياسر العيلة
ساعات قليلة تفصلنا عن الحفل الغنائي الكبير الذي يقام الخميس المقبل بمركز جابر الأحمد الثقافي ويحمل عنوان «سفير الشجن»، احتفاء بالمطرب الراحل يوسف المطرف، أحد فرسان الأغنية العدنية، ويحييه نجله الوحيد المطرب الشاب مطرف المطرف الذي سيقدم باقة من أجمل أعمال والده.
وتحدث مطرف عن شعوره بهذا الحدث، قائلا لـ «الأنباء»: الحقيقة لا أعلم ما هو شعوري وإحساسي في هذا اليوم، خصوصا أنني كنت دائما أتجنب تقديم هذه الأعمال لما لها من أثر شخصي في نفسي، لكن في الوقت ذاته أرى أنه من الواجب علي أن أعرّف الناس والجماهير من هو يوسف المطرف، فهو أمر محير وحساس بالنسبة لي، فأعمال والدي بالنسبة للناس أغنيات جميلة، أما لي فهي مواقف ومشاعر وأحاسيس وأشياء لا أستطيع وصفها لأن لها أثرا كبيرا وذكريات بداخلي.
وعن الأغاني التي سيقدمها خلال الحفل، أوضح: سأقدم على وصلتين تتخللهما استراحة 21 أغنية من أجمل أعمال والدي، رحمه الله، بشكل وتوزيع موسيقي جديد مثل أغاني «القلعة» و«طليش يا ظالم» وغيرهما من أغنياته التي أحبها الجمهور، وتصاحبني فرقة موسيقية كبيرة تضم 30 عازفا بقيادة المايسترو وسام خصاف، وستضم الفرقة عددا من العازفين الذين عاصروا الوالد، منهم د.بسام البلوشي على آلة القانون، وفصيل التميمي (الناي) ومبارك أبوعيد (الكمنجة) وبوعلي الريس (إيقاع).
وحول تعاونه مع شركة «إيفنتكوم» للإنتاج الفني التي تقيم وتنظم الحفل الذي تشرف عليه شركة «روتانا»، قال: «إيفنتكوم» شركة تعمل باحترافية مع انها جديدة على الساحة، ولكن لديها مصداقية وقدمت حفلات كبيرة وناجحة للجمهور الكويتي، وأتمنى لها التوفيق ولرئيس مجلس إدارتها أخي أحمد سالم الهندي «العراب الصغير».
وعن الأشخاص الذين يود حضورهم في الحفل، أجاب: كل من يحب يوسف المطرف سواء كان كبيرا او صغيرا، قريبا او بعيدا أتمنى ان يكون حاضرا، ولكن على مستوى الفنانين كنت أتمنى حضور حبيبنا كلنا الفنان عبدالله الرويشد، عسى الله يشافيه ويعافيه، والفنان نبيل شعيل كونهما مع والدي الراحل من جيل واحد، إضافة إلى حبيبي الفنان أصيل أبوبكر سالم.
جدير بالذكر أن الحفل سيشهد لفتة جميلة من منتج الحفل أحمد سالم الهندي تقديرا وعرفانا منه لروح الراحل يوسف المطرف، حيث سيتم عرض فيديو يتناول أبرز مراحل حياة الفنان الذي رحل عن دنيانا عام 2002 ويتناول الفيديو جزءا من سيرته الفنية التي أثرت الساحة الغنائية في الكويت والخليج.
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