((الداخلية)) كفت ووفت ولكن..!

(MENAFN
- Al-Anbaa) مع انطلاق اليوم الأول من العام الدراسي الجديد أمس، سطر رجال وزارة الداخلية خاصة رجال الأمن العام والعمليات والمرور تحت قيادة ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووكيل الوزارة الفريق الشيخ سالم النواف ووكيل قطاع الامن العام اللواء حمد المنيفي ووكيل قطاع العمليات والمرور اللواء يوسف الخده، أروع معاني العطاء والتفاني في تحقيق أمن وسلامة الطلبة ومرتادي الطرق وتسهيل الحركة المرورية خاصة في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، وعبر انتشار منظم ومكثف هدفه الاسمى تحقيق أمن وأمان وسلامة الطلبة ومرتادي الطرق وتسهيل الحركة المرورية من خلال انتشار الدوريات على كل الطرق الرئيسية والفرعية، والتعامل الفوري مع الاختناقات المرورية، خاصة في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، والعمل على تسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف قواعد وقوانين المرور.
صباح أمس، قمت بجولة في محافظة الاحمدي للوقوف على حركة السير في اليوم الاول من العام الدراسي، وإذا بي أجد مدير عام مديرية أمن الاحمدي العميد محمد أحمد رجب متواجدا في اكثر من موقع يتابع دخول ابنائنا إلى مدارسهم ويشرف على الخطة الامنية، ويوجه ابناءه واخوانه إلى الالتزام بالخطة التي اعدتها وزارة الداخلية، وكلفت القيادات الامنية بتنفيذها بدقة والاشراف الميداني عليها. ومثلما فعل العميد محمد رجب فعل زملاءه في مديري أمن محافظات الكويت الأخرى جنبا إلى جنب مع قيادات الإدارة العامة للمرور في محافظات الكويت الست ورؤساء اقسام متابعة الحركة.
خطة وزارة الداخلية الخاصة بانطلاق العام الدراسي لا تعتمد على قطاع دون آخر بل تنطلق من تنسيق أمني لافت مع حملة اعلامية تم الاعلان عنها أمس تحت شعار «بهمتنا نحقق حلمنا» بالتنسيق والتعاون بين وزارات الداخلية والتربية والإعلام ومركز التواصل الحكومي.
لاشك ان عددا من الطرقات شهدت كثافة نتيجة كثرة اعداد المركبات التي تنطلق في توقيت محدد وهو امر خارج عن سيطرة وزارة الداخلية، ولكن من الضروري ان نتعاون كأولياء امور مع الجهود والخطط التي قامت وزارات الدولة بوضعها، اذ جدولت وزارة التربية مشكورة دخول وخروج الطلبة ووفرت حافلات لنقل الطلبة، واستنفرت وزارة الداخلية بمعظم قطاعاتها وسخرت جل امكانياتها، والمطلوب منا ان نحفز الابناء على استخدام النقل الجماعي التي توفرها المدارس الحكومية، وان تقوم المدارس الخاصة بفعل نفس الخطوة وبأسعار غير مبالغ فيها، ثم علينا ان نلتزم بقواعد السير والتعاون مع رجال الامن وعدم إعاقة السير أمام المدارس بالتوقف غير المبرر حتى يخرج الابناء ليجدوا السيارة على بعد امتار بسيطة من المخارج.
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