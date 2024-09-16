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((الداخلية)) كفت ووفت ولكن..!

9/16/2024 11:56:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع انطلاق اليوم الأول من العام الدراسي الجديد أمس، سطر رجال وزارة الداخلية خاصة رجال الأمن العام والعمليات والمرور تحت قيادة ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووكيل الوزارة الفريق الشيخ سالم النواف ووكيل قطاع الامن العام اللواء حمد المنيفي ووكيل قطاع العمليات والمرور اللواء يوسف الخده، أروع معاني العطاء والتفاني في تحقيق أمن وسلامة الطلبة ومرتادي الطرق وتسهيل الحركة المرورية خاصة في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، وعبر انتشار منظم ومكثف هدفه الاسمى تحقيق أمن وأمان وسلامة الطلبة ومرتادي الطرق وتسهيل الحركة المرورية من خلال انتشار الدوريات على كل الطرق الرئيسية والفرعية، والتعامل الفوري مع الاختناقات المرورية، خاصة في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، والعمل على تسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف قواعد وقوانين المرور.
صباح أمس، قمت بجولة في محافظة الاحمدي للوقوف على حركة السير في اليوم الاول من العام الدراسي، وإذا بي أجد مدير عام مديرية أمن الاحمدي العميد محمد أحمد رجب متواجدا في اكثر من موقع يتابع دخول ابنائنا إلى مدارسهم ويشرف على الخطة الامنية، ويوجه ابناءه واخوانه إلى الالتزام بالخطة التي اعدتها وزارة الداخلية، وكلفت القيادات الامنية بتنفيذها بدقة والاشراف الميداني عليها. ومثلما فعل العميد محمد رجب فعل زملاءه في مديري أمن محافظات الكويت الأخرى جنبا إلى جنب مع قيادات الإدارة العامة للمرور في محافظات الكويت الست ورؤساء اقسام متابعة الحركة.
خطة وزارة الداخلية الخاصة بانطلاق العام الدراسي لا تعتمد على قطاع دون آخر بل تنطلق من تنسيق أمني لافت مع حملة اعلامية تم الاعلان عنها أمس تحت شعار «بهمتنا نحقق حلمنا» بالتنسيق والتعاون بين وزارات الداخلية والتربية والإعلام ومركز التواصل الحكومي.
لاشك ان عددا من الطرقات شهدت كثافة نتيجة كثرة اعداد المركبات التي تنطلق في توقيت محدد وهو امر خارج عن سيطرة وزارة الداخلية، ولكن من الضروري ان نتعاون كأولياء امور مع الجهود والخطط التي قامت وزارات الدولة بوضعها، اذ جدولت وزارة التربية مشكورة دخول وخروج الطلبة ووفرت حافلات لنقل الطلبة، واستنفرت وزارة الداخلية بمعظم قطاعاتها وسخرت جل امكانياتها، والمطلوب منا ان نحفز الابناء على استخدام النقل الجماعي التي توفرها المدارس الحكومية، وان تقوم المدارس الخاصة بفعل نفس الخطوة وبأسعار غير مبالغ فيها، ثم علينا ان نلتزم بقواعد السير والتعاون مع رجال الامن وعدم إعاقة السير أمام المدارس بالتوقف غير المبرر حتى يخرج الابناء ليجدوا السيارة على بعد امتار بسيطة من المخارج.
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