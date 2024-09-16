الأمير فيصل يترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترشح سمو الأمير فيصل بن الحسين رسميا لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للجنة.
وكشفت اللجنة الأولمبية الدولية، عن قائمة تضم 7 مترشحين، من بينهم سمو الأمير فيصل رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.
وسيتنافس سموه مع 6 مترشحين في انتخابات
رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، خلال الدورة الـ143 التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 21 آذار (مارس) العام 2025 في اليونان.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، إن المترشحين سيقدمون برامجهم عبر الفيديو في جلسة مغلقة، إلى جميع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بمناسبة اجتماع سيعقد في مدينة لوزان السويسرية في كانون الثاني (يناير) المقبل.
والمترشحون الستة الآخرون هم البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والإسباني خوان أنتونيو سامارانش جونيور نائب رئيس اللجنة الأولبية الدولية، والسباحة الزيمبابوية السابقة كيرستي كوفنتري، والفرنسي دافيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والسويدي يوهان إلياش رئيس الاتحاد الدولي للتزلج، والياباني موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز
وانتخب الأمير فيصل عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية العام 2010، ثم انتخب كعضو في المجلس التنفيذي للجنة العام 2019 وأعيد انتخابه العام الماضي، كما تم تعيينه رئيساً لمجموعة عمل الحماية التابعة للجنة الأولمبية الدولية العام 2023.
وكان سموه رئيس فريق عمل منع التحرش والإساءة في الرياضة التابع للجنة الأولمبية الدولية بين العامين 2017 و2023، ونائب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين والتنوع والشمول، واختير عضوا في العديد من اللجان المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الدولية.
ويرأس سمو الأمير فيصل اللجنة الأولمبية الأردنية منذ العام 2003، وشهدت الرياضة الأردنية تطورا ملحوظا منذ توليه رئاسة اللجنة.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية الحالي، الألماني توماس باخ، قد أعلن قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال آب (أغسطس) الماضي أنه لن يسعى لولاية ثالثة، علما بأنه انتُخب رئيسا لأول مرة لفترة مدتها ثماني سنوات في العام 2013، خلفًا للبلجيكي جاك روج، وأعيد انتخابه لمدة أربع سنوات في العام 2021.
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