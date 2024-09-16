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الأمير فيصل يترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

9/16/2024 11:56:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترشح سمو الأمير فيصل بن الحسين رسميا لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للجنة.
وكشفت اللجنة الأولمبية الدولية، عن قائمة تضم 7 مترشحين، من بينهم سمو الأمير فيصل رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.
وسيتنافس سموه مع 6 مترشحين في انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، خلال الدورة الـ143 التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 21 آذار (مارس) العام 2025 في اليونان.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، إن المترشحين سيقدمون برامجهم عبر الفيديو في جلسة مغلقة، إلى جميع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بمناسبة اجتماع سيعقد في مدينة لوزان السويسرية في كانون الثاني (يناير) المقبل.
والمترشحون الستة الآخرون هم البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والإسباني خوان أنتونيو سامارانش جونيور نائب رئيس اللجنة الأولبية الدولية، والسباحة الزيمبابوية السابقة كيرستي كوفنتري، والفرنسي دافيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والسويدي يوهان إلياش رئيس الاتحاد الدولي للتزلج، والياباني موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز
وانتخب الأمير فيصل عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية العام 2010، ثم انتخب كعضو في المجلس التنفيذي للجنة العام 2019 وأعيد انتخابه العام الماضي، كما تم تعيينه رئيساً لمجموعة عمل الحماية التابعة للجنة الأولمبية الدولية العام 2023.
وكان سموه رئيس فريق عمل منع التحرش والإساءة في الرياضة التابع للجنة الأولمبية الدولية بين العامين 2017 و2023، ونائب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين والتنوع والشمول، واختير عضوا في العديد من اللجان المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الدولية.
ويرأس سمو الأمير فيصل اللجنة الأولمبية الأردنية منذ العام 2003، وشهدت الرياضة الأردنية تطورا ملحوظا منذ توليه رئاسة اللجنة.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية الحالي، الألماني توماس باخ، قد أعلن قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال آب (أغسطس) الماضي أنه لن يسعى لولاية ثالثة، علما بأنه انتُخب رئيسا لأول مرة لفترة مدتها ثماني سنوات في العام 2013، خلفًا للبلجيكي جاك روج، وأعيد انتخابه لمدة أربع سنوات في العام 2021.

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