الوحدات يبحث عن بداية مثالية بمواجهة سباهان أصفهان الإيراني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - ينشد فريق الوحدات الظفر بأول 3 نقاط له ببطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، عندما يستضيف على أرضه وبين جماهيره فريق سباهان أصفهان الإيراني، في المواجهة التي يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة مساء اليوم، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة.
وتنتظر جماهير الوحدات ظهور الفريق بصورة مغايرة عن المسابقات المحلية، بعد تعثر الفريق بخسارة وتعادل من أصل 5 مباريات، حيث يأمل الوحدات بحضور جماهيري كبير من أجل تحقيق أفضل انطلاقة بهدف المنافسة على التأهل للدور الثاني.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم عند الساعة السابعة مساء أيضا، وتجمع بين فريقي استقلال دوشنبه الطاجكي والشارقة الإماراتي على ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم سوري مكون من حكم الساحة حنا حطاب، المساعد الأول علي أحمد، المساعد الثاني محمد كزاز، والحكم الرابع وسام ربيع.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، (4 من الغرب و4 من الشرق)، للدور ثمن النهائي الذي ستقام منافساته في شهر شباط (فبراير) من العام المقبل.
الوحدات.. بداية المشوار
بطموح المنافسة على اللقب و"كسر النحس" الذي لازمه طويلا في البطولات الخارجية، يبدأ الوحدات مشواره اليوم في ثاني البطولات القارية للأندية من حيث الأهمية، بمواجهة صعبة أمام منافس له صولات وجولات في البطولات القارية، ويتصدر حاليا دوري بلاده بالعلامة الكاملة 12 نقطة بعد مرور 4 جولات.
وينشد الوحدات الحضور القوي في بداية مشاركته القارية، بعد مشاركات عديدة سابقة لم يكتب له خلالها النجاح بالصعود على منصات التتويج، إلا أن الفريق الحالي يختلف كثيرا من حيث العناصر الموجودة عن الموسم الماضي، ما يجعله أمام تحد صعب في أول ظهور له.
ويعتمد المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي في تشكيلته الأساسية على كل من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، ايشاكا ديارا، مصطفى كمال، محمود شوكت، يوسف أبو الجزر، صالح راتب، مهند سمرين، أوسينو سيزار وألان أكونو.
وأكد رأفت علي خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن الاستعدادات جيدة للمباراة من خلال التدرب على مدار الأسبوع الماضي بصورة مكثفة، متمنيا تلبية جماهير النادي الدعوة للحضور بقوة لمؤازرة اللاعبين باعتبارهم اللاعب رقم واحد بالفريق.
وبين علي أن عدم خوض الوحدات مباراة على الصعيد المحلي الأسبوع الحالي، نقطة ليست لصالح الفريق، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وانسجامهم، إلا أن قرار تأجيل المباريات جاء من اتحاد الكرة.
وأضاف: "الفريق لا يعاني من أي إصابات وجميع اللاعبين على أتم الجاهزية، والجميع يعلم إمكانيات إبراهيم صبرة الفنية وقدرته على صناعة الفارق، ومسألة مشاركته أساسيا من عدمها تتضح قبل المباراة، ونطمئن الجماهير بأن الجاهزية والمعنويات عالية، ولا نخشى مواجهة أي فريق بالبطولة".
وبدوره، تحدث قائد فريق الوحدات فراس شلباية، بأن المباريات الافتتاحية عادة ما تكون صعبة، إلا أن اللاعبين لديهم روح عالية لتحقيق نتيجة إيجابية والظفر بنقاط المواجهة.
وأشار شلباية إلى أن مشاركة الوحدات بأي بطولة خارجية، يكون الهدف فيها المنافسة على اللقب، موجها الدعوة لجماهير الوحدات خاصة، والجماهير الأردنية عامة للحضور إلى لمدرجات ومساندة "الأخضر" في مبارياته الآسيوية.
سباهان.. وحضور مستمر
يدخل فريق سباهان أصفهان الإيراني اللقاء وعينه على تسجيل بداية مميزة على الصعيد الآسيوي، بعد الحضور المميز في الدوري المحلي بالفوز في جميع المباريات حتى اللحظة.
ويتقدم فريق سباهان فرق المجموعة الثالثة كأكثرها مشاركة في دوري أبطال آسيا، آخرها الموسم الماضي عندما خرج من ثمن النهائي على يد الهلال السعودي، علما بأن عدد مشاركاته في البطولة بلغ 13 مرة، وهو الذي احتل المركز الثالث بترتيب الدوري الإيراني الموسم الماضي.
ويعول المدير الفني لفريق سباهان خوسيه مورايس في تشكيلته الأساسية على كل من بايام نيازماند، هادي محمدي، رضا أسدي، بريان دابو، مهدي لموشي، محمد كريمي، أريا يوسفي، صالح حارداني، محمد مهدي محبي، أمين حازبافي وحدت هانونوف.
وذكر مورايس في المؤتمر الصحفي أنه يأمل بتسجيل بداية جيدة في البطولة، موضحا بأنه يعلم أهم المعلومات عن منافسه الوحدات، دون مشاهدة مباريات عديدة له.
وأشار مورايس إلى أن اللاعب الفرنسي ستيفن نزونزي حضر مع الفريق إلى عمان، إلى أن مشاركته في اللقاء غير واردة، نظرا لالتحاقه بصفوف الفريق متأخرا، مؤكدا بأن اللاعب الأردني أصبح يتمتع بمستوى كبير في الفترات الماضية.
وقال حارس مرمى سباهان بايام نيازماند، إن لاعبي فريقه جاهزون للقاء على الصعيد النفسي والمعنوي، موضحا بأن الفريق يطمح لكتابة تاريخ جديد في البطولة الآسيوية الجديدة.
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