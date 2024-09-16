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الوحدات يبحث عن بداية مثالية بمواجهة سباهان أصفهان الإيراني

9/16/2024 11:56:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - ينشد فريق الوحدات الظفر بأول 3 نقاط له ببطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، عندما يستضيف على أرضه وبين جماهيره فريق سباهان أصفهان الإيراني، في المواجهة التي يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة مساء اليوم، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة.
وتنتظر جماهير الوحدات ظهور الفريق بصورة مغايرة عن المسابقات المحلية، بعد تعثر الفريق بخسارة وتعادل من أصل 5 مباريات، حيث يأمل الوحدات بحضور جماهيري كبير من أجل تحقيق أفضل انطلاقة بهدف المنافسة على التأهل للدور الثاني.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم عند الساعة السابعة مساء أيضا، وتجمع بين فريقي استقلال دوشنبه الطاجكي والشارقة الإماراتي على ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم سوري مكون من حكم الساحة حنا حطاب، المساعد الأول علي أحمد، المساعد الثاني محمد كزاز، والحكم الرابع وسام ربيع.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، (4 من الغرب و4 من الشرق)، للدور ثمن النهائي الذي ستقام منافساته في شهر شباط (فبراير) من العام المقبل.
الوحدات.. بداية المشوار
بطموح المنافسة على اللقب و"كسر النحس" الذي لازمه طويلا في البطولات الخارجية، يبدأ الوحدات مشواره اليوم في ثاني البطولات القارية للأندية من حيث الأهمية، بمواجهة صعبة أمام منافس له صولات وجولات في البطولات القارية، ويتصدر حاليا دوري بلاده بالعلامة الكاملة 12 نقطة بعد مرور 4 جولات.
وينشد الوحدات الحضور القوي في بداية مشاركته القارية، بعد مشاركات عديدة سابقة لم يكتب له خلالها النجاح بالصعود على منصات التتويج، إلا أن الفريق الحالي يختلف كثيرا من حيث العناصر الموجودة عن الموسم الماضي، ما يجعله أمام تحد صعب في أول ظهور له.
ويعتمد المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي في تشكيلته الأساسية على كل من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، ايشاكا ديارا، مصطفى كمال، محمود شوكت، يوسف أبو الجزر، صالح راتب، مهند سمرين، أوسينو سيزار وألان أكونو.
وأكد رأفت علي خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن الاستعدادات جيدة للمباراة من خلال التدرب على مدار الأسبوع الماضي بصورة مكثفة، متمنيا تلبية جماهير النادي الدعوة للحضور بقوة لمؤازرة اللاعبين باعتبارهم اللاعب رقم واحد بالفريق.
وبين علي أن عدم خوض الوحدات مباراة على الصعيد المحلي الأسبوع الحالي، نقطة ليست لصالح الفريق، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وانسجامهم، إلا أن قرار تأجيل المباريات جاء من اتحاد الكرة.
وأضاف: "الفريق لا يعاني من أي إصابات وجميع اللاعبين على أتم الجاهزية، والجميع يعلم إمكانيات إبراهيم صبرة الفنية وقدرته على صناعة الفارق، ومسألة مشاركته أساسيا من عدمها تتضح قبل المباراة، ونطمئن الجماهير بأن الجاهزية والمعنويات عالية، ولا نخشى مواجهة أي فريق بالبطولة".
وبدوره، تحدث قائد فريق الوحدات فراس شلباية، بأن المباريات الافتتاحية عادة ما تكون صعبة، إلا أن اللاعبين لديهم روح عالية لتحقيق نتيجة إيجابية والظفر بنقاط المواجهة.
وأشار شلباية إلى أن مشاركة الوحدات بأي بطولة خارجية، يكون الهدف فيها المنافسة على اللقب، موجها الدعوة لجماهير الوحدات خاصة، والجماهير الأردنية عامة للحضور إلى لمدرجات ومساندة "الأخضر" في مبارياته الآسيوية.
سباهان.. وحضور مستمر
يدخل فريق سباهان أصفهان الإيراني اللقاء وعينه على تسجيل بداية مميزة على الصعيد الآسيوي، بعد الحضور المميز في الدوري المحلي بالفوز في جميع المباريات حتى اللحظة.
ويتقدم فريق سباهان فرق المجموعة الثالثة كأكثرها مشاركة في دوري أبطال آسيا، آخرها الموسم الماضي عندما خرج من ثمن النهائي على يد الهلال السعودي، علما بأن عدد مشاركاته في البطولة بلغ 13 مرة، وهو الذي احتل المركز الثالث بترتيب الدوري الإيراني الموسم الماضي.
ويعول المدير الفني لفريق سباهان خوسيه مورايس في تشكيلته الأساسية على كل من بايام نيازماند، هادي محمدي، رضا أسدي، بريان دابو، مهدي لموشي، محمد كريمي، أريا يوسفي، صالح حارداني، محمد مهدي محبي، أمين حازبافي وحدت هانونوف.
وذكر مورايس في المؤتمر الصحفي أنه يأمل بتسجيل بداية جيدة في البطولة، موضحا بأنه يعلم أهم المعلومات عن منافسه الوحدات، دون مشاهدة مباريات عديدة له.
وأشار مورايس إلى أن اللاعب الفرنسي ستيفن نزونزي حضر مع الفريق إلى عمان، إلى أن مشاركته في اللقاء غير واردة، نظرا لالتحاقه بصفوف الفريق متأخرا، مؤكدا بأن اللاعب الأردني أصبح يتمتع بمستوى كبير في الفترات الماضية.
وقال حارس مرمى سباهان بايام نيازماند، إن لاعبي فريقه جاهزون للقاء على الصعيد النفسي والمعنوي، موضحا بأن الفريق يطمح لكتابة تاريخ جديد في البطولة الآسيوية الجديدة.

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