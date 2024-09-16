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الفحيص يمضي في صدارة السلة العربية من بوابة الوحدة السوري

9/16/2024 11:56:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري واصل فريق شباب الفحيص عروضه القوية في النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بفوزه العريض على منافسه الوحدة السوري بنتيجة 87-69 (النصف الأول 33-36)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي الفحيص ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي.
ورفع الفحيص رصيده إلى 4 نقاط معززا صدارته لجدول ترتيب الفرق، وجاء الفتاة الكويتي ثانيا بنفس الرصيد النقطي، وحل فريقا العلا السعودي وغاز الشمال العراقي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما استقر فريقا كوسيدار الجزائري والوحدة السوري في المركزين الخامس والسادس برصيد نقطتين.
وفي بقية نتائج مواجهات أمس، واصل فريق الفتاة الكويتي عروضه القوية بفوزه على كوسيدار الجزائري بنتيجة 71-67 (النصف الأول 43-34)، فيما كان غاز الشمال العراقي يحقق فوزه الأول بالبطولة أمام العلا السعودي بنتيجة 69-61 (النصف الأول 32-21).
وتقام اليوم ثلاث مباريات، حيث يلتقي كوسيدار الجزائري مع غاز الشمال العراقي الساعة 3 مساء، تليها مباراة الوحدة السوري والعلا السعودي الساعة 5 مساء، على أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة الفتاة الكويتي وشباب الفحيص الساعة 7 مساء في مباراة لفض الشراكة على الصدارة.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، حيث تتأهل الفرق صاحبة المراكز من 1 إلى 4 للدور قبل النهائي "المربع الذهبي"، والذي يلتقي فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة على الميدالية البرونزية.
الفحيص 87 الوحدة 69
بدأ مدرب الفحيص نايف عصفور المباراة معتمدا على المحترفة الأميركية بروكي ويليامز في صناعة اللعب بإسناد من جوانا حداد ورشا عبده حول القوس لغياب ليليانا أبو جبارة للإصابة، مع تولي زاره النجار مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب الأميركية انجيلا تومكينز، فيما بدأ مدرب الوحدة السوري عبدالله كمونة اللقاء بالخماسي، اليسا ماكاريان وجيهان مملوك وسارة لو وبيرفين جيجو وكي دي.
وجاءت بداية المباراة متكافئة بين لاعبات الفريقين، حيث افتتحت اليسيا التسجيل للوحدة بسلة من المسافة المتوسطة، لترد زاره بنقطتين من رميتين حرتين، ومع تبادلهما عملية التسجيل من المحاور كافة، قادت الأميركية كي دي فريق الوحدة للتقدم في الفترة الأولى (19-13).
وبدأ الفحيص الفترة الثانية بقوة بعدما سجلت له ماسه النوباني سلة من المسافة البعيدة، لترد لين فيصل بسلة للوحدة من المسافة ذاتها، ثم اضافت تومبكينز سلة للفحيص من المسافة المتوسطة، ومع صحوة لاعبات الفحيص كانت رشا عبده تسجل سلتين من المسافتين مع سلة لبروكي ويليامز من اختراق هجومي، لكن ذلك لم يمنع لاعبات الوحدة من التقدم في النصف الأول (36-33) رغم تفوق الفحيص في الربع الثاني (20-17).
وكشرت لاعبات الفحيص عن انيابهن الهجومية في الفترة الثالثة بسلات متنوعة لرشا عبده وبروكي ويليامز من المسافتين، ليتقدم الفحيص في النتيجة الإجمالية (57-47) بعدما حسمت لاعباته الفترة الثالثة (24-11). قبل أن تبدأ لاعبات الوحدة السوري الفترة الرابعة بقوة أكبر ليتقدمن سريعا (10-2) ومعها قلصن الفارق لنقطتين (57-59)، لكن زاره النجار اضافت سلة ثلاثية لتعيد التقدم للفحيص مع سلتين للمحترفتين ويليامز وتومبكينز، ومع تبادل لاعبات الفريقين التسجيل، حسم الفحيص المباراة لصالحه في نتيجتها النهائية (87-69).
وبرزت الأميركية بروكي ويليامز في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص محققة "الدبل دبل" بتسجيلها 24 نقطة و12 متابعة و8 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 34، تليها مواطنتها انجيلا تومبكينز ب "الدبل دبل" مع تسجيلها 24 نقطة و12 متابعة وتمريرة وستيل بفاعلية 28.
خزنة وفوزي يمثلان التحكيم الأردني
ويشارك الحكمان محمد فوزي وإلهام خزنة في إدارة منافسات البطولة العربية، حيث أدارت الحكمة خزنة مباراة كوسيدار الجزائري والعلا السعودي في اليوم الأول من البطولة إلى جانب مباراة الفتاة الكويتي وكوسيدار الجزائري أمس، فيما كان فوزي حكما لمواجهتي الوحدة السوري والفتاة الكويتي، والعلا السعودي مع غاز الشمال العراقي أمس، وبما يعزز مكانة الحكم الأردني ويؤكد ثقة الاتحاد العربي بكفاءته العالية.

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