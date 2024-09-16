الفحيص يمضي في صدارة السلة العربية من بوابة الوحدة السوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
واصل فريق شباب الفحيص عروضه القوية في النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بفوزه العريض على منافسه الوحدة السوري بنتيجة 87-69 (النصف الأول 33-36)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي الفحيص ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي.
ورفع الفحيص رصيده إلى 4 نقاط معززا صدارته لجدول ترتيب الفرق، وجاء الفتاة الكويتي ثانيا بنفس الرصيد النقطي، وحل فريقا العلا السعودي وغاز الشمال العراقي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما استقر فريقا كوسيدار الجزائري والوحدة السوري في المركزين الخامس والسادس برصيد نقطتين.
وفي بقية نتائج مواجهات أمس، واصل فريق الفتاة الكويتي عروضه القوية بفوزه على كوسيدار الجزائري بنتيجة 71-67 (النصف الأول 43-34)، فيما كان غاز الشمال العراقي يحقق فوزه الأول بالبطولة أمام العلا السعودي بنتيجة 69-61 (النصف الأول 32-21).
وتقام اليوم ثلاث مباريات، حيث يلتقي كوسيدار الجزائري مع غاز الشمال العراقي الساعة 3 مساء، تليها مباراة الوحدة السوري والعلا السعودي الساعة 5 مساء، على أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة الفتاة الكويتي وشباب الفحيص الساعة 7 مساء في مباراة لفض الشراكة على الصدارة.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، حيث تتأهل الفرق صاحبة المراكز من 1 إلى 4 للدور قبل النهائي "المربع الذهبي"، والذي يلتقي فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة على الميدالية البرونزية.
الفحيص 87 الوحدة 69
بدأ مدرب الفحيص نايف عصفور المباراة معتمدا على المحترفة الأميركية بروكي ويليامز في صناعة اللعب بإسناد من جوانا حداد ورشا عبده حول القوس لغياب ليليانا أبو جبارة للإصابة، مع تولي زاره النجار مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب الأميركية انجيلا تومكينز، فيما بدأ مدرب الوحدة السوري عبدالله كمونة اللقاء بالخماسي، اليسا ماكاريان وجيهان مملوك وسارة لو وبيرفين جيجو وكي دي.
وجاءت بداية المباراة متكافئة بين لاعبات الفريقين، حيث افتتحت اليسيا التسجيل للوحدة بسلة من المسافة المتوسطة، لترد زاره بنقطتين من رميتين حرتين، ومع تبادلهما عملية التسجيل من المحاور كافة، قادت الأميركية كي دي فريق الوحدة للتقدم في الفترة الأولى (19-13).
وبدأ الفحيص الفترة الثانية بقوة بعدما سجلت له ماسه النوباني سلة من المسافة البعيدة، لترد لين فيصل بسلة للوحدة من المسافة ذاتها، ثم اضافت تومبكينز سلة للفحيص من المسافة المتوسطة، ومع صحوة لاعبات الفحيص كانت رشا عبده تسجل سلتين من المسافتين مع سلة لبروكي ويليامز من اختراق هجومي، لكن ذلك لم يمنع لاعبات الوحدة من التقدم في النصف الأول (36-33) رغم تفوق الفحيص في الربع الثاني (20-17).
وكشرت لاعبات الفحيص عن انيابهن الهجومية في الفترة الثالثة بسلات متنوعة لرشا عبده وبروكي ويليامز من المسافتين، ليتقدم الفحيص في النتيجة الإجمالية (57-47) بعدما حسمت لاعباته الفترة الثالثة (24-11). قبل أن تبدأ لاعبات الوحدة السوري الفترة الرابعة بقوة أكبر ليتقدمن سريعا (10-2) ومعها قلصن الفارق لنقطتين (57-59)، لكن زاره النجار اضافت سلة ثلاثية لتعيد التقدم للفحيص مع سلتين للمحترفتين ويليامز وتومبكينز، ومع تبادل لاعبات الفريقين التسجيل، حسم الفحيص المباراة لصالحه في نتيجتها النهائية (87-69).
وبرزت الأميركية بروكي ويليامز في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص محققة "الدبل دبل" بتسجيلها 24 نقطة و12 متابعة و8 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 34، تليها مواطنتها انجيلا تومبكينز ب "الدبل دبل" مع تسجيلها 24 نقطة و12 متابعة وتمريرة وستيل بفاعلية 28.
خزنة وفوزي يمثلان التحكيم الأردني
ويشارك الحكمان محمد فوزي وإلهام خزنة في إدارة منافسات البطولة العربية، حيث أدارت الحكمة خزنة مباراة كوسيدار الجزائري والعلا السعودي في اليوم الأول من البطولة إلى جانب مباراة الفتاة الكويتي وكوسيدار الجزائري أمس، فيما كان فوزي حكما لمواجهتي الوحدة السوري والفتاة الكويتي، والعلا السعودي مع غاز الشمال العراقي أمس، وبما يعزز مكانة الحكم الأردني ويؤكد ثقة الاتحاد العربي بكفاءته العالية.
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