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سلیم سالم خلیل شريده

9/16/2024 11:55:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا انتقل الى الأمجاد السماوية فقيد آل شريده و آل هريمات سلیم سالم خلیل شريده ( أبو ايمن ) زوج الفاضلة عفاف صالح الهريمات ووالد كل من ايمن زوجته شيرين شريده ، عصام زوجته راويا عماري ، نبيل زوجته ميرنا سفر إيمان زوجة جمال خوري ، اماني زوجة حاتم حداد ، سهى زوجة ماجد طعامنة والانسه مريم وشقيق كل من سليمة و المرحومين فرح ، نعيم ، كريم ، سليمان وسامي وسيتم تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء الموافق 17-9-2024 في تمام الساعة الثانية ظهرا من كنيسة المقبرة في الفحيص وسيقام جناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس الفقيد الغالي الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق ۱۹/ ۹ / ۲۰۲۰ في كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس / الفحيص _ البلد. وتقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان آل الناصر بعد الدفن مباشرة ولغاية الساعة التاسعة مساءً ويومي الإربعاء والخميس من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساء 0777078936 نبيل شريده 0779773545 عصام شريده 0799949588 ایمن شده 0795803450 ماجد طعامنه 0795546126 حاتم حداد الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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