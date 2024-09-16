(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد آل شريده و آل هريمات
سلیم سالم خلیل شريده
( أبو ايمن )
زوج الفاضلة عفاف صالح الهريمات
ووالد كل من ايمن زوجته شيرين شريده ، عصام زوجته راويا عماري ، نبيل زوجته ميرنا سفر إيمان زوجة جمال خوري ، اماني زوجة حاتم حداد ، سهى زوجة ماجد طعامنة والانسه مريم
وشقيق كل من سليمة و المرحومين فرح ، نعيم ، كريم ، سليمان وسامي
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء الموافق 17-9-2024 في تمام الساعة الثانية ظهرا من كنيسة المقبرة في الفحيص
وسيقام جناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس الفقيد الغالي الساعة الثالثة مساء يوم الخميس
الموافق ۱۹/ ۹ / ۲۰۲۰ في كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس / الفحيص _ البلد.
وتقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان آل الناصر بعد الدفن مباشرة ولغاية الساعة التاسعة مساءً
ويومي الإربعاء والخميس من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساء
0777078936 نبيل شريده
0779773545 عصام شريده
0799949588 ایمن شده
0795803450 ماجد طعامنه
0795546126 حاتم حداد
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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