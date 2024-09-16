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حزب الله ينفذ 13 عملية ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

9/16/2024 11:55:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف حزب الله اللبناني في بيان صادر منتصف الليلة، تفاصيل 13 عملية نفّذها ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال يوم الاثنين، أدت إلى إصابات مباشرة مؤكدة.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 16-09-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف تموضعات لِجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 13:45 استهداف موقع بركة ‏ريشا بقذائف المدفعية.

3- الساعة 14:30 استهداف مرابض مدفعية ‏العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

4- شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على تجمع ‏لِجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة.

5- الساعة 16:25 استهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 16:35 استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة متات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

7- ‏الساعة 16:35 استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الرشاشة وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 17:00 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

9 - استهداف ثكنة راميم بِصليةٍ من صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا.

10- استهداف ثكنة راموت نفتالي بِصليةٍ ‏من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي بليدا ‏وكفرشوبا.

11- استهداف مبانٍ يستخدمها ‏جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏العديسة والطيبة.

12- بعد متابعة ‏ومراقبة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا وبعد رصد حركة لِجنوده، استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.‏

13- بعد مراقبة ‏ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع راميا وعند رصد تجمعاً لِآلياته داخل الموقع، استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة وأصابوها بشكلٍ مباشر ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وعند دخول قوة إسناد إلى الموقع استهدفها المجاهدون ‏بِقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مؤكدة".

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