3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، الليلة، وأصيب
آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.
وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد ثلاثة مواطنين
على الأقل بينهم طفل وامرأة، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال
منزلا يقع في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ
السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم
من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام
وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (وفا)
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