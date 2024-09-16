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3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في غزة

9/16/2024 11:55:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، الليلة، وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.
وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل بينهم طفل وامرأة، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال منزلا يقع في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (وفا)

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